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Стала известна причина пожара в торговом центре Kristiine

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Пожар в торговом центре Kristiine.
Пожар в торговом центре Kristiine. Фото: Konstantin Sednev

21 февраля в 16:16 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в складском помещении Jysk, расположенном со стороны железной дороги в торговом центре Kristiine.

В ходе расследования было установлено, что пожар, вероятно, начался с тепловентилятора. Предполагается, что возгорание произошло, когда в воздухозаборники промышленного тепловентилятора, находящегося в складском помещении, попал неустановленный горючий материал.

При контакте с нагревательными элементами устройства материал воспламенился, и вылетевшие из вентилятора тлеющие искры подожгли находящийся поблизости поддон и хранящийся в помещении товар, в том числе и мебель.

Пожар был локализован к 17:47 и ликвидирован к 19:53.

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