Стала известна причина пожара в торговом центре Kristiine

В ходе расследования было установлено, что пожар, вероятно, начался с тепловентилятора. Предполагается, что возгорание произошло, когда в воздухозаборники промышленного тепловентилятора, находящегося в складском помещении, попал неустановленный горючий материал.

При контакте с нагревательными элементами устройства материал воспламенился, и вылетевшие из вентилятора тлеющие искры подожгли находящийся поблизости поддон и хранящийся в помещении товар, в том числе и мебель.

Пожар был локализован к 17:47 и ликвидирован к 19:53.