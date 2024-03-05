Опрос: рост цен беспокоит далеко не всех жителей Эстонии

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в 2023 году вырос в общей сложности на 9,2%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,8%, и больше всего людей беспокоит именно рост цен на продовольственные продукты.

По данным опроса Citadele, так считают 76% опрошенных. В том же исследовании уточнялись данные о группах продуктов питания, и был сделан вывод, что 74% людей больше всего беспокоят цены на мясо и рыбу. Следующим тревожным фактором стал рост цен на свежие фрукты и овощи.

«Мясо и рыба, как правило, и так являются более дорогой товарной группой, и дополнительное повышение цены еще более болезненно для людей, – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Мы задали тот же вопрос жителям Латвии и Литвы, и оказалось, что хотя их в целом беспокоят одни и те же вещи, южные соседи не так боятся повышения цен на мясо и рыбу. Если в Эстонии за эти продукты переживали 74%, в Латвии – 68%, а в Литве – 67% респондентов».

Хакиайнен добавила, что, хотя цены на продукты питания в Эстонии растут быстрее, чем в среднем по Европе, этот рост цен очень похож на повышение цен в Латвии, Литве и Польше.

Цены на какие продукты питания, помимо мяса, рыбы, фруктов и овощей, больше всего беспокоят жителей Эстонии? Молоко и молочные продукты заняли третье место в списке с 42%, за ними следуют хлеб и мучные изделия с 25%, а затем яйца с 18%. Более дорогой кофе расстраивает 12% процентов, а сладости – 7% респондентов.

6% всех респондентов заявили, что их вообще не беспокоит рост цен на продукты питания. В Латвии то же самое указали 7%, а в Литве 9% принявших участие в опросе.

Согласно тому же опросу банка Citadele, после повышения цен на продукты питания, жителей Эстонии больше всего беспокоили возросшие цены на электроэнергию (55% респондентов), отопление и расходы на жилье (46% респондентов) и топливо (37% респондентов).

Опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в январе нынешнего года по заказу банка Citadele. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18-74 лет.