Серия лыжных марафонов завершится субботним марафоном Хаанья

Пример подает Калью – любитель спорта, живущий в Халлимяэ, которому скоро исполнится 76 лет. Он свозит снег на трассу с помощью самодельной машины.

«На подъеме Халлимяэ у него уложен 20-сантиметровый слой снега, этот участок он удлиняет метр за метром. Он по собственной инициативе вызвался мне помочь: и камни толкает, и пни выкорчевывает, и штурманом работает. Глядя на него, понимаешь, что никому нельзя работать хуже, он подает нам прекрасный пример», - признает Тимо Пало.

Мастер трассы Хаанья известен как полярный исследователь, чье имя в 2014 году было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. С 22 апреля по 3 июля 2012 года вместе с норвежцем Аудуном Тольфсеном он преодолел 1620 км от Северного полюса до Лонгйира на архипелаге Шпицбергена. Это путешествие было отмечено наградой Эрнеста Шеклтона.

Пало отмечает, что работа на свежем воздухе на тропах здоровья Хаанья помогает ему оставаться в форме и продумывать новые маршруты походов.

«Было здорово попробовать, что значит создание лыжной трассы. С научной стороны я много соприкасался со снегом, делал замеры, изучал структуру и понимаю, как с ним обращаться. В Хаанья я под руководством бывшего мастера трассы знакомился с трактором, много информации искал самостоятельно, и можно сказать, что для меня это все чрезвычайно интересно».

В Хаанья рекомендуют приехать заранее, выдача стартовых материалов начинается в 09:00. Парковка как перед зданием школы Хаанья, так и перед лыжным центром является платной и стоит 10 евро. Вклад тех, кто паркуется перед зданием школы, идет на содержание горнолыжных склонов Хаанья. В стоимость билета на парковку горнолыжного центра входит пользование душевой и сауной, которая находится в Центре спорта и отдыха Хаанья.

Бесплатные парковки расположены у дороги при въезде в Хаанья и имеют специальные обозначения. Они расположены в нескольких сотнях метров от центра соревнований. Все владельцы Subaru могут запарковаться бесплатно, для них оборудована специально размеченная VIP-стоянка.

Марафон Хаанья приглашает всех – можно отправиться сюда всей семьей, ведь в программу мероприятия входит также бесплатный увлекательный урок катания на лыжах от Эстонской лыжной федерации и, конечно же, детские лыжные гонки Mini Estoloppet Farm.

Записаться на лыжный марафон Хаанья по льготной стоимости можно до позднего вечера 6 марта на сайте www.estoloppet.ee.