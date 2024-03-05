На Мустамяэ-теэ начнется ликвидация нефтяного загрязнения

Вице-мэр Йоозеп Вимм отметил, что загрязнение нефтепродуктами всегда представляет серьезную угрозу для окружающей среды, и важно, чтобы обнаруженные источники загрязнения были устранены при первой же возможности.

«В советское время и в начале 1990-х годов к окружающей среде относились гораздо небрежнее, чем сегодня. К сожалению, вероятно, что в Таллинне есть еще такие места, где почва может скрывать загрязнения, произошедшие в прошлом. Самый крупный подобный случай в столице за последние годы, как известно, был выявлен в районе пляжа Штрооми. Надеюсь, их будет немного, но определенно стоит быть особенно внимательными в бывших промзонах», - рассказал Вимм.

На западной стороне участка, расположенного по адресу Мустамяэ-теэ, 20, в районе Кристийне, нефтепродуктами загрязнен почти полуметровый слой насыпного грунта на площади около 350 квадратных метров.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, согласно исследованию, загрязнение произошло в то время, когда рядом с участком располагались мостовой кран и топливные резервуары, которые также могли частично находиться поблизости от выявленного очага загрязнения.

«Кристийне - зеленый район, поэтому для нас важно привести в порядок парки и сохранить зелень. Очистка загрязненной почвы бывшего парка усадьбы имеет для нас большое значение. Мы относимся к этой проблеме со всей серьезностью и следим за ходом работ», - добавил Рийбе.

Существует несколько вариантов очистки почвы на участке, однако на основании приведенных в исследовании рекомендаций планируется провести рекультивацию почвы и грунтовых вод методом in situ, то есть обработки на месте, что с точки зрения углеродного следа и стоимости услуг экономичнее, чем другие методы, например, вывоз и замена почвы.

Восстановление загрязненной почвы и грунтовых вод на месте станут шагом к выполнению задач, поставленных в Таллиннской программе обращения с отходами 2022-2026 годы, одна из основных целей которой - предотвращение и сокращение возникновения отходов.

Ликвидация выявленного загрязнения окружающей среды будет осуществляться под руководством отдела экономики замкнутого цикла центра стратегического управления Таллинна. Maves OÜ и Ekogrid OY составят необходимый для проведения работ план санации и ликвидируют загрязнение, надзор собственника осуществляет Keskkonnaprojekt OÜ.

Подготовка плана санации и ликвидация загрязнения обойдутся в общей сложности в 106 000 евро. Работы финансируются из бюджета города Таллинна и из средств экологической программы Центра инвестиций в окружающую среду.