Успешные атаки украинцев

Военная разведка Украины сообщила, что вчера утром украинские силы осуществили нападение на железнодорожный мост в Самарской области, близ Волги, в результате чего железнодорожное движение в регионе было остановлено. Это мост не через Волгу, а через небольшую речку Чапаевку. По данным украинской военной разведки, по этому мосту перевозились боеприпасы, произведенные на предприятии оборонной промышленности, расположенном в районе этой ветки железной дороги.

Также вчера украинская военная разведка сообщила, что украинские киберподразделения успешно взломали компьютерные системы Минобороны России и якобы получили доступ к большому количеству документов, в том числе и секретных. Можно предположить, что к такому моменту, когда украинская сторона опубликовала такое сообщение, украинцы уже потеряли доступ к секретным данным данным. Раскрытие нападения должно создать у российского военного командования неуверенность в безопасности военных операций.

Представитель южной военной группировки Украины сообщил, что в последние две недели российские корабли с крылатыми ракетами не заходили в Черное море. Лишь два патрульных корабля контролируют судоходство в Керченском проливе между Крымом и Россией, а все остальные военные суда остаются в российских военных портах.