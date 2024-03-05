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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Оборонная промышленность Европы потихоньку переходит на режим военного времени

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Сегодня ночью в восточной части Крыма была проведена крупная атака украинских беспилотников
  • Потери россиян составляют до тысячи человек в день
  • Кибервойска успешно взломали компьютерные системы Минобороны России

Российские пропагандисты уже опубликовали сообщения о том, что если Германия передаст Украине ракеты Taurus, то в Германии будут атакованы различные мосты и другие объекты, что определенно не соответствует действительности, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Еврокомиссия предлагает странам-членам ЕС увеличить мощности оборонной промышленности. По большому счету, это важный шаг на пути к достижению независимой обороноспособности самой Европы. Идея таких мер заключалась бы в создании долгосрочных программ закупок вооружений для предприятий оборонной промышленности европейских стран.

По предварительной информации, этот процесс называется переводом оборонной промышленности в режим военного времени, что, безусловно, будет очень эффективным шагом с точки зрения сдерживания России. В качестве критического момента следует отметить, что Россия вторглась в Украину уже два года назад, и такая инициатива должна была быть озвучена как минимум год назад.

Российская пропаганда против Германии

В СМИ продолжается оживленное появление сообщений об утечках информации о переговорах немецких военных, касающихся вопроса поддержки Украины. Россия правильно посчитала, что утечка создаст серьезное давление в СМИ на правительство Германии и тем самым вынудит членов правительства занять оборонительную позицию. Российские официальные лица усиливают достигнутый эффект дополнительными заявлениями, обвиняя Германию в желании напасть на Россию.

Российские пропагандисты уже опубликовали сообщения о том, что если Германия передаст Украине ракеты Taurus, то в Германии будут атакованы различные мосты и другие объекты, что, конечно, не соответствует действительности. Россия ожидает, что Германия теперь резко сократит свою помощь Украине, поскольку правительство Германии считается уязвимым для российского давления. Россия также пользуется тревогами немецких лидеров в отношении того, что российская пропаганда приравнивает поддержку Германией Украины к нападению нацистов на Советский Союз во время Второй мировой войны.

Успешные атаки украинцев

Военная разведка Украины сообщила, что вчера утром украинские силы осуществили нападение на железнодорожный мост в Самарской области, близ Волги, в результате чего железнодорожное движение в регионе было остановлено. Это мост не через Волгу, а через небольшую речку Чапаевку. По данным украинской военной разведки, по этому мосту перевозились боеприпасы, произведенные на предприятии оборонной промышленности, расположенном в районе этой ветки железной дороги.

Также вчера украинская военная разведка сообщила, что украинские киберподразделения успешно взломали компьютерные системы Минобороны России и якобы получили доступ к большому количеству документов, в том числе и секретных. Можно предположить, что к такому моменту, когда украинская сторона опубликовала такое сообщение, украинцы уже потеряли доступ к секретным данным данным. Раскрытие нападения должно создать у российского военного командования неуверенность в безопасности военных операций.

Представитель южной военной группировки Украины сообщил, что в последние две недели российские корабли с крылатыми ракетами не заходили в Черное море. Лишь два патрульных корабля контролируют судоходство в Керченском проливе между Крымом и Россией, а все остальные военные суда остаются в российских военных портах.

Потеря базы и штаба Черноморского флота в Севастополе, а также прекращение разведывательных полетов А-50, очевидно, являются основной причиной такого затишья. Поскольку у России нет ни крылатых, ни баллистических ракет, понятно, почему не проводятся даже символические атаки. Поскольку подразделения российской армии теперь могут удерживать инициативу на фронте, ракетные удары в этом плане не важны. По сравнению с массированными ракетными атаками, совершенными прошлой зимой, сейчас контраст разительный. По словам украинского представителя, Россия сейчас пытается вести более активную разведку мест базирования ПВО Украины и сравнительно активно использует противорадиолокационные ракеты.

Сегодня ночью в восточной части Крыма произошла крупная атака украинских беспилотников. Российские власти полностью закрыли Крымский мост для движения транспорта, и изначально казалось, что мост стал объектом нападения. На основании появившейся позже информации, которая пока не подтвердилась, можно сделать вывод, что воздушные и морские беспилотники украинской военной разведки атаковали патрульный корабль Черноморского флота России «Сергей Котов».

По данным украинской военной разведки, корабль был поражен тремя морскими беспилотниками, однако в сообщении прямо не говорится, что корабль затонул. Это совсем новый корабль, спущенный на воду в 2021 году; всего в России построено четыре таких судна нового поколения. В состав экипажа входит до 28 человек.

Эту атаку также можно рассматривать как один из этапов атаки на Крымский мост, поскольку патрульный катер охранял Керченский пролив. Накануне украинская армия и военная разведка сделали несколько заявлений о разработках используемых ими морских беспилотников. Учитывая последовавшую сразу за этим эффективную атаку, можно говорить и об успешной операции информационного влияния.

Потери российской армии остаются стабильно высокими

Российская армия сегодня ночью атаковала Одесскую область 22 беспилотниками, 18 из которых были уничтожены украинской ПВО. Никакой информации о пораженных целях пока не опубликовано.

Российская армия пытается продолжить активное наступление на территории Донбасса. Активность российских тактических ВВС немного возросла, но в целом она все еще ниже по сравнению с предыдущими неделями.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия предприняла попытки атак в направлении Купянска и Лимана, но изменений в ситуации нет.

В районе Бахмута российская армия продолжает наступление на западную окраину города. Линия фронта колеблется в обоих направлениях, но серьезных изменений не произошло.

Основные наступательные усилия российской армии продолжаются в западном направлении от Авдеевки и Марьинки. В последние дни украинским силам удалось остановить серьезные продвижения россиян, однако бои за позиции продолжаются в населенных пунктах к западу от Авдеевки. В районе Марьинки российские войска пытаются вторгнуться в город Новомихайловка, однако украинским войскам пока удается удерживать город.

На Южном фронте российские части действовали не очень активно. На восточном берегу Днепра российские войска осуществили несколько единичных разведывательных атак, не принесших им успеха.

По данным украинского Генштаба, российские потери составляют порядка тысячи человек в день. Потери бронетехники стабильны - около десяти танков и около двадцати БМП. Российская армия также теряет артиллерийские системы с постоянным показателем, равным примерно двадцати единицам в день. Украинские ударные дроны работают очень эффективно.

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