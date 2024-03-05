Успешные атаки украинцев
Военная разведка Украины сообщила, что вчера утром украинские силы осуществили нападение на железнодорожный мост в Самарской области, близ Волги, в результате чего железнодорожное движение в регионе было остановлено. Это мост не через Волгу, а через небольшую речку Чапаевку. По данным украинской военной разведки, по этому мосту перевозились боеприпасы, произведенные на предприятии оборонной промышленности, расположенном в районе этой ветки железной дороги.
Также вчера украинская военная разведка сообщила, что украинские киберподразделения успешно взломали компьютерные системы Минобороны России и якобы получили доступ к большому количеству документов, в том числе и секретных. Можно предположить, что к такому моменту, когда украинская сторона опубликовала такое сообщение, украинцы уже потеряли доступ к секретным данным данным. Раскрытие нападения должно создать у российского военного командования неуверенность в безопасности военных операций.
Представитель южной военной группировки Украины сообщил, что в последние две недели российские корабли с крылатыми ракетами не заходили в Черное море. Лишь два патрульных корабля контролируют судоходство в Керченском проливе между Крымом и Россией, а все остальные военные суда остаются в российских военных портах.
Потеря базы и штаба Черноморского флота в Севастополе, а также прекращение разведывательных полетов А-50, очевидно, являются основной причиной такого затишья. Поскольку у России нет ни крылатых, ни баллистических ракет, понятно, почему не проводятся даже символические атаки. Поскольку подразделения российской армии теперь могут удерживать инициативу на фронте, ракетные удары в этом плане не важны. По сравнению с массированными ракетными атаками, совершенными прошлой зимой, сейчас контраст разительный. По словам украинского представителя, Россия сейчас пытается вести более активную разведку мест базирования ПВО Украины и сравнительно активно использует противорадиолокационные ракеты.