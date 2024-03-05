Таллиннские родители могут с 1 по 15 марта подавать заявление на назначение школы по месту жительства детям, идущим 1 сентября 2024 года в первый класс муниципальной школы. За первые четыре дня было подано более 2200 заявлений.
В Таллинне подано больше 2200 заявок на зачисление ребенка в первый класс, прием заявлений продлится до 15 марта
Начиная с 1 марта, подать заявление о назначении ребенку школы по месту жительства могут родители, по данным регистра народонаселения, проживающие в Таллинне. Заявление удобно подать в среде eKool. Детей, достигших школьного возраста, в Таллинне в этом году около 4600, из них около 400 получили место в школах с общегородским набором, и их родителям уже не нужно подавать заявление.
Вице-мэр Андрей Канте отметил, что заявления родителей - это основа для назначения школы, поскольку только так таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в какой школе учатся братья-сестры ребенка, и о предпочтениях семьи в выборе школы.
«Если родитель не подаст заявление или не пришлет извещение об отказе от места в школе, ребенку назначается ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения, - пояснил Канте. - Поскольку в следующем году грядет большое изменение - начало перехода на эстонский язык обучения, подача заявления особенно важна, поскольку родители могут выбрать для ребенка либо ближайшую школу с эстонским языком обучения, либо переходящую на эстонский язык школу по месту жительства».
Изменится также то, что Тынисмяэская реальная школа, в которую раньше велся общегородской набор, станет школой по месту жительства, за исключением одного класса с общегородским набором. Также в новом учебном году в Лиллекюлаской гимназии в здании на улие Ряэгу не откроется новый 1 класс.
Согласно закону об основной школе и гимназии, а также действующему в Таллинне порядку, при назначении школы прежде всего принимается во внимание близость школы к месту жительства и обучение братьев-сестер в той же школе, по возможности учитываются также предпочтения родителей. Если желающих попасть в какую-то школу окажется больше, чем мест в ней, в расчет также принимается время регистрации данных о месте жительства. Посещение подготовительных занятий в школе не является основанием для предоставления места в этой школе.
Родителю, подавшему заявление через eKool, извещение придет по электронной почте не позднее 20 мая. Не позднее 10 июня родитель должен известить школу, будет ли ребенок в ней учиться. Неподтвержденные места остаются свободными, и с 11 июня школа может укомплектовать их согласно установленному в ней порядку и условиям приема.
Если ребенку не нужно место в муниципальной школе, следует известить об этом таллиннский департамент образования.