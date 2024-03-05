В Таллинне подано больше 2200 заявок на зачисление ребенка в первый класс, прием заявлений продлится до 15 марта

Начиная с 1 марта, подать заявление о назначении ребенку школы по месту жительства могут родители, по данным регистра народонаселения, проживающие в Таллинне. Заявление удобно подать в среде eKool. Детей, достигших школьного возраста, в Таллинне в этом году около 4600, из них около 400 получили место в школах с общегородским набором, и их родителям уже не нужно подавать заявление.

Вице-мэр Андрей Канте отметил, что заявления родителей - это основа для назначения школы, поскольку только так таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в какой школе учатся братья-сестры ребенка, и о предпочтениях семьи в выборе школы.

«Если родитель не подаст заявление или не пришлет извещение об отказе от места в школе, ребенку назначается ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения, - пояснил Канте. - Поскольку в следующем году грядет большое изменение - начало перехода на эстонский язык обучения, подача заявления особенно важна, поскольку родители могут выбрать для ребенка либо ближайшую школу с эстонским языком обучения, либо переходящую на эстонский язык школу по месту жительства».