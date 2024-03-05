По данным Департамента статистики, доход эстонских магазинов в январе составил 766 миллионов евро, по сравнению с тем же месяцем прошлого года сумма снизилась на семь процентов.
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Полтора года подряд магазины теряют свои доходы
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в декабре доход от продаж был на пять процентов ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года, в январе разница продолжила увеличиваться. На снижение прибыли больше всего повлияли магазины промышленных товаров, где она снизилась на 13 процентов.