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Полтора года подряд магазины теряют свои доходы

Марко Суурмяги
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Доходы магазинов снижаются уже 17 месяцев подряд.
Доходы магазинов снижаются уже 17 месяцев подряд. Фото: Eero Vabamägi

По данным Департамента статистики, доход эстонских магазинов в январе составил 766 миллионов евро, по сравнению с тем же месяцем прошлого года сумма снизилась на семь процентов.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в декабре доход от продаж был на пять процентов ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года, в январе разница продолжила увеличиваться. На снижение прибыли больше всего повлияли магазины промышленных товаров, где она снизилась на 13 процентов.

Доходы магазинов снижаются уже 17 месяцев подряд.

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