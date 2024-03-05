Латвийские частные лесовладельцы собираются 5 марта в Риге на уличную акцию, чтобы выразить протест против расширения природоохранных ограничений и несправедливых компенсаций. По словам председателя правления Союза владельцев частных лесов Эстонии Антса Эрика, эстонские лесовладельцы не исключают, что могут последовать примеру своих южных соседей.
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Эстонские владельцы частных лесов взвешивают возможность проведения акций протеста
Частные лесовладельцы в Латвии столкнулись с новыми природоохранными ограничениями, которые, согласно планам, охватывают более 70 000 гектаров частного леса. Однако справедливая компенсация за лояльность к ограничениям лесовладельцам не предлагается. Поэтому латвийские лесовладельцы решили выйти на улицы Риги со своей техникой. К акции протеста лесовладельцев присоединились также фермеры и представители лесной промышленности, пожелавшие выразить лесовладельцам поддержку.