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Эстонские владельцы частных лесов взвешивают возможность проведения акций протеста

rus.postimees.ee
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Работы в частном лесу. Иллюстративное фото.
Работы в частном лесу. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Kümmel

Латвийские частные лесовладельцы собираются 5 марта в Риге на уличную акцию, чтобы выразить протест против расширения природоохранных ограничений и несправедливых компенсаций. По словам председателя правления Союза владельцев частных лесов Эстонии Антса Эрика, эстонские лесовладельцы не исключают, что могут последовать примеру своих южных соседей.

Частные лесовладельцы в Латвии столкнулись с новыми природоохранными ограничениями, которые, согласно планам, охватывают более 70 000 гектаров частного леса. Однако справедливая компенсация за лояльность к ограничениям лесовладельцам не предлагается. Поэтому латвийские лесовладельцы решили выйти на улицы Риги со своей техникой. К акции протеста лесовладельцев присоединились также фермеры и представители лесной промышленности, пожелавшие выразить лесовладельцам поддержку.

По словам Арниса Муйжниекса, руководителя представительной организации латвийских частных лесовладельцев, главного организатора акции протеста, выход на улицы устраивается по просьбе членов организации. «Организация охраны природы в Латвии не является ни разумной, ни справедливой. Последней каплей стал недавно обнародованный план по расширению охраняемых территорий более чем на 70 000 гектаров в частных лесах». При этой Муйжниекс подчеркнул, что лесовладельцы не против охраны природы.

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