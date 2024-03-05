Работы по проведению электрического кабеля изменят организацию движения в Ласнамяэ

«С наступлением весны и первых теплых дней начинаются и первые строительные работы, а также сопутствующие им изменения в организации дорожного движения. Облегчит ситуацию то, что работы будут проводиться в вечернее время, когда транспортный поток затихает, но все равно следует проявлять внимательность и следить за временными дорожными знаками», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.