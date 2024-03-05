Начатые вечером 4 марта работы по прокладке электрического кабеля на перекрестке улицы Турба и Нарвского шоссе приведут ко временному изменению дорожного движения на улице Турба.
Работы по проведению электрического кабеля изменят организацию движения в Ласнамяэ
«С наступлением весны и первых теплых дней начинаются и первые строительные работы, а также сопутствующие им изменения в организации дорожного движения. Облегчит ситуацию то, что работы будут проводиться в вечернее время, когда транспортный поток затихает, но все равно следует проявлять внимательность и следить за временными дорожными знаками», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
4 марта на перекрестке улицы Турба и Нарвского шоссе начались работы по прокладке электрического кабеля, в связи с чем на улице Турба временно изменено дорожное движение.
Управа района Ласнамяэ просит всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и следовать временным дорожным знакам, чтобы обеспечить безопасность и плавное движение.
Прокладка электрического кабеля будет осуществляться ночью и, согласно плану, завершится к концу недели.