Биатлонисты поспорили из-за стоимости билетов в бизнес-класс

Львиная доля команд накануне отправилась в Северную Америку. Международный союз биатлонистов даже организовал по этому поводу отдельный чартерный рейс.

Не совсем понятно, как именно распределяли места в салоне, но все желающие могли за 2200-2600 евро обменять свое место на место в бизнес-классе.

Этой возможностью воспользовался шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

«Да, это правда. Это часть профессиональной подготовки. Я хочу победить и вкладываю в это много времени. Я не хочу все испортить, сидя в тесном кресле во время десятичасового полета и не имея возможности уснуть. Для меня это инвестиция в то, что я делаю», — сказал он Expressen.

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен все же считает билет в бизнес-класс дорогим.

«У Себа просто больше денег. Для меня это дорого. Я слышал, что билет бизнес-класса стоит 3000 евро. Это немного больше, чем я готов заплатить за место в самолете», - сказал он.

«Надеюсь, что IBU распределит оставшиеся места среди тех, кто хорошо выступил в серии Кубка мира. Так что у меня есть небольшая надежда», - добавил он.

Другие шведские биатлонисты не последовали за Самуэльссоном, пишет Expressen.

«Я взвешивала это, но также могла бы получить это место за свое место в серии Кубка мира», — сказала Эльвира Оберг.