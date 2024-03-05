Медики дают рекомендации: какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D?

Больше всего витамина D вы получаете, находясь на солнечном свете, но в Эстонии мы видим достаточное количество света только в пять самых теплых месяцев. Следовательно, потребность в витамине D должна быть удовлетворена с помощью пищи или пищевых добавок. Business Insider указывает на продукты, которым можно при преследовании соответствующих целей отдать предпочтение.