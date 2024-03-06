Член правления НКО «Друзья Мариуполя»: вопреки стереотипам, очень активную поддержку беженцев можно увидеть в Нарве

- Весной позапрошлого года представители вашей организации говорили, что в день удается помочь примерно сорока беженцам. Эти показатели так и остались пиковыми, или в какой-то период интенсивность и результативность работы становилась еще выше?

- Бывало, что за день помогали и более чем сотне людей, а в один рекордный день удалось помочь более чем тремстам беженцам. Люди обращаются к нам по электронным каналам, сначала они обращаются в чат-боты, потом с ними общаются живые люди. До середины лета 2022 года у наших волонтеров получалось спать не больше четырех часов в сутки. Это было очень трудное время. Но всем, кому могли, мы помогли, и всем, чем могли. Все, кто к нам обратился, получили ту или иную помощь.

- Если вспомнить ситуацию, в которой ваша организация создавалась, и сравнить с той, что имеется сейчас: с чем теперь по каким-то наработанным схемам стало справляться в оказании помощи беженцам проще, а что стало, напротив, делать сложнее?

- Наверное, в случае нашей организации можно сказать, что каких-то больших проблем не возникает, кроме денежных. На прошлой неделе в прессе вышла большая статья о пожертвованиях, и было видно, что у всех организаций наблюдается большой спад. И у нас этот спад тоже очень большой, и в этом, конечно, и есть самая большая проблема.