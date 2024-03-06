Объясняет член правления Mariupoli Sõbrad: что можно сделать для беженцев без участия государства?

- С самого начала возникновения потока беженцев представители НКО Mariupoli Sõbrad говорили о том, что хотят найти системное решение для транзитных беженцев. Представители властей тогда часто утверждали, что на транзитных беженцев нет средств, и что особенно серьезной проблемы конкретно с этой категорией беженцев не наблюдается. Сейчас, спустя два года, наше государство в своей поддержке беженцев по-прежнему полностью сфокусировано на тех людях, кто остается здесь, и транзитные беженцы так и не получают должного внимания? Или же есть позитивные сдвиги?

- НКО Mariupoli Sõbrad неоднократно обращалась в своих заявлениях с просьбой о поддержке не только к общественному сектору, но и к предпринимателям, и к обычным людям, которые, к примеру, могли просто пустить к себе переночевать людей или дать им пожить у себя несколько суток, пока те не отправятся дальше, в какой-то выбранный ими пункт назначения в Европе. Сейчас, в начале третьего года агрессии, насколько сильной выглядит усталость эстонского общества от войны, заметно ли сокращаются объемы пожертвований, влияют ли негативным образом такие скандалы, как со «Слава Украини»?

- Для какой помощи беженцам хватает усилий только лишь волонтеров, а с чем беженцам можно помочь только при участии государства или муниципалитетов? Могут ли волонтерские организации назвать сейчас публичный сектор своим хорошим, конструктивным, эффективным партнером в поддержке беженцев, или же хватает и сложностей в сотрудничестве с ним?

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