Стало известно, когда Роналду завершит карьеру

На это ответила Джорджина Родригес, спутница жизни Роналду, от которой у него двое детей. Родригес прибыла на Неделю моды в Париже в платье, напоминающем рубашку Роналду, и намекнула, когда звездный португальский нападающий завершит карьеру.

«Криштиану поиграет еще год, а затем завершит карьеру. Может быть, два, я не знаю», — передает слова Родригес британский таблоид The ​​Sun.

Роналду, перешедший в «Аль-Наср» в начале 2023 года, имеет контракт с саудовским клубом до 2025 года, а его годовой доход составляет 185 миллионов евро. Не является особым сюрпризом факт, что Роналду является лучшим бомбардиром Премьер-лиги Саудовской Аравии с 22 голами.

На стартующем в июне финале чемпионата Европы Португалия находится в группе F, ее конкурентами являются Турция и Чехия, а четвертый участник определится в плей-офф. Возможные варианты – Грузия, Люксембург, Греция и Казахстан.

Финал ЧМ-2026 пройдет в Канаде, Мексике и США. Отборочный тур начнется в марте 2025 года, а матчи группового этапа завершится к ноябрю следующего года. Окончательные участники чемпионата мира определятся в плей-офф в марте 2026 года.