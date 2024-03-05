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Разрыв газопровода между Эстонией и Финляндией заставил Китай занять оборонительную позицию

Мейнхард Пулк
, журналист
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Фото: Mihkel Maripuu

Когда в октябре прошлого года произошел разрыв газопровода и кабелей связи, пролегающих по дну Балтийского моря, сперва все взгляды были обращены на Россию, однако вскоре основным подозреваемым стало судно Newnew Polar Bear, принадлежащее китайцам.

Рижский центр компетенций стратегической коммуникации НАТО подготовил несколько докладов о деятельности китайских и российских СМИ в последние месяцы, которые были представлены в латвийской столице на прошлой неделе. В октябре разрыв трубопровода и кабелей связи, соединяющих Эстонию и Финляндию, вызвал ажиотаж как среди (фейковых - прим. М.П.) пользователей платформы X (ранее Twitter - прим. М.П.), так и популярной в России социальной сети ВКонтакте. В насмешливом и укоризненном тоне были высказаны предположения, что инциденты с НАТО могут привести к ограничению доступа России к Балтийскому морю и, таким образом, НАТО обвиняли в нарушении международного права.

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