Рижский центр компетенций стратегической коммуникации НАТО подготовил несколько докладов о деятельности китайских и российских СМИ в последние месяцы, которые были представлены в латвийской столице на прошлой неделе. В октябре разрыв трубопровода и кабелей связи, соединяющих Эстонию и Финляндию, вызвал ажиотаж как среди (фейковых - прим. М.П.) пользователей платформы X (ранее Twitter - прим. М.П.), так и популярной в России социальной сети ВКонтакте. В насмешливом и укоризненном тоне были высказаны предположения, что инциденты с НАТО могут привести к ограничению доступа России к Балтийскому морю и, таким образом, НАТО обвиняли в нарушении международного права.