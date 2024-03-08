Сегодня, восьмого марта, в международный Женский день, редакция Rus.Postimees хочет познакомить читателей с несколькими очень особенными нарвскими женщинами, которые делают жизнь в городе ярче, насыщеннее и прекраснее!
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ⟩ Известные нарвитянки: никто не обсуждает укладку, платье и вес мужчин
Редакция долго думала над тем, кого включить в этот список, ведь каждая нарвитянка заслуживает звания «самая». В этом году мы выбрали тех великолепных, активных женщин, чья работа иногда находится в тени, а иногда, наоборот, на виду у всех. Эти женщины любят себя и свой город, стараются сделать жизнь в нем чуточку лучше каждый день и никогда не унывают, поэтому поделились с Rus.Postimees своими секретами, надеждами и пожеланиями!
Алена Кордончук
Алена - коренная нарвитянка, которая несколько раз уезжала из города, но возвращалась обратно. В январе Алена стала директором Ваналиннаской школы, до этого работала учителем эстонского языка, В 2018 году возглавляла Дом эстонского языка в Нарве, позднее работала в Таллиннском доме эстонского языка директором и учителем, восемь лет - в Языковом лицее. Также преподавала в Нарвской Пяхклимяэской гимназии и являлась директором Синимяэской школы.
Алена - открытый, добрый, позитивный человек с волшебной солнечной энергетикой. Очень любит свою работу, семью, и - что довольно необычно - футбол! Каким-то магическим образом Алене удается все это совмещать. «Это, видимо, генетика. Мой папа очень энергичный, и я похожа на него. Но и минусы у такой активной жизни тоже есть: я мало сплю и дома у меня не всегда прибрано - домохозяйка из меня никакая!», - делится Алена, уточняя, что иногда ей приходится прямо разрываться, но она любит свою жизнь.
Алена вдохновляется от совершенно разных вещей из окружающего мира, из общения с людьми, от обмена энергией. «Меня может вдохновить что угодно: поход в музей, книга, идея-фикс!», - рассказывает она.
Алена считает, что в Нарве, в целом, соблюден баланс в вопросе количества женщин на руководящих и важных должностях. «В образовательном секторе у нас только женщины и есть. Если говорить о других секторах, то и там их не мало. Нарвский музей, больница, Fortaco, нарвским магазином Prisma руководит женщина - и это прекрасно!», - уверена Алена.
В международный женский день Алена пожелала женщинам быть смелее и ни в коем случае не оглядываться на общественное мнение. «Не бояться ломать какие-то шаблоны, не бояться не вписаться. Быть смелым - означает быть счастливым! И еще улыбаться», - говорит Алена.
Катри Райк
Катри - известный эстонский политик, бывший мэр города Нарвы, нынешний депутат нарвского горсобрания. Занимала пост Министра внутренних дел Эстонии, была членом Рийгикогу, работала в Тартуском университете и была директором Нарвского колледжа. Катри просто обожает Нарву и даже посвятила любимому городу две книги - «Моя Нарва» и «Моя Нарва. Десять лет спустя», а сейчас собирает истории для третьей книги - на этот раз, страшные истории о городе. История Нарвы и написание книг - это ее хобби.
Для Катри очень важно уделять время сну - она старается спать по восемь-десять часов, и когда у нее плохое настроение, она идет спать. «Еще я очень люблю гулять. Стараюсь делать минимум пять-шесть тысяч шагов в день, и из-за этого мне нравится Нарва: женщины здесь очень любят гулять», - говорит Катри. Также обожает друзей и общение.
Считает, что самое сложное для женщины на руководящем посту - это справляться с общественным осуждением внешнего вида. «Никто не обсуждает укладку, платье и вес мужчин. У мужчины один костюм и им надо раз в месяц к парикмахеру, а женщина должна все время отлично выглядеть», - сказала Катри, добавив, что иногда бывает трудно быть сильной, успевать справляться с домашними проблемами, но при этом нельзя показывать свою усталость.
Катри по жизни помогает ее чувство юмора и умение абстрагироваться, посмотреть на себя со стороны и посмеяться. «Думаю, у меня это от папы. Я счастливая дочь, у которой был сильный отец», - рассказала Катри, добавив, что крепкое чувство юмора и адекватная самооценка - это очень важно. Катри часто переживает из-за каких-то вещей, но все-таки старается не относиться к проблемам слишком серьезно.
Женщинам Катри желает оставаться верными себе. «Идите по своему пути, любите, уважайте близких, но не забывайте о себе. Радуйтесь жизни и любите ее!» - сказала она.
Анна Маркова
Анна родилась в Кохтла-Ярве, но уже много лет живет в Нарве. Она - профессиональный и очень востребованный фотограф, работает в жанре репортажа, стрит-арта и лайфстайла. Практически ни одно крупное мероприятие в Нарве не обходится без ее объектива.
И, кстати, не только в Нарве - Анна является координатором предпринимательства и туризма Нарва-Йыэсуу. Анна активно участвует в городской жизни и считает, что Нарва - необычный и интересный город, которым должна гордиться вся Эстония, со своим культурным кодом и потрясающими людьми. Также она старается больше посвящать времени себе, любимому человеку и друзьям. А еще наша героиня успевает быть тренером по зумбе в Нарвском MyFitness и путешествовать!
«Чем больше делаешь, тем больше удается, а именно тогда, когда видно результат работы, больше всего вдохновляешься продолжать. Успешный проект, улыбка и благодарность клиента, решенная “головоломка” - и сразу возникает желание творить больше, ярче и лучше», - уверена Анна.
Она считает, что мир держится на женщинах. По ее мнению, потрясающая женщина - та, что находит радость и удовлетворение в своем любимом деле и оно у нее обязательно получается хорошо. «Она притягивает своей бешеной, но доброй энергией, объединяя людей вокруг. Увлекает своим умом, харизмой и женской силой. Но при этом в ней нет осуждения, злобы и зависти. Вот такой “потрясающий” набор», - считает Анна.
«Хочется пожелать женщинам оставаться верными себе. Быть громкими и неудобными, если хочется. Быть того размера, которого хочется, с той прической и в той одежде, в которой комфортно. Быть любимыми, прежде всего, самими собой! А еще находить счастье каждый день. Пусть это чувство будет не весь день, но обязательно каждый!», - добавила Анна.
Татьяна Завьялова
Татьяна - главный редактор издания «Нарвская газета». Получила степень магистра журналистики в 1987 году, и с тех самых пор работает в этой сфере. В 2007 году она стала редактором газеты «Виру Проспект», которая позже была объединена с «Нарвской газетой», сохранив название последней. Под чутким руководством Татьяны газета с годами не только не теряла свою популярность, но становилась все лучше и востребованней. Татьяна уверена, что локальная журналистика имеет сегодня женское лицо.
В свободное от работы время она занимается спортом на свежем воздухе - бегом или ходьбой с палками, а параллельно слушает музыку или аудио рассказы. «Недавно я начала перечитывать книги, которые во времена студенчества просмотрела "по диагонали". Черпаю в них мудрость классиков, и это помогает мне лучше разбираться в жизни, в себе, в людях, которые меня окружают, в их чувствах», - рассказывает Татьяна.
У Татьяны двое взрослых сыновей, один из них живет в Америке, а второй во Франции, также есть родственники в Санкт-Петербурге, благодаря чему она может знакомиться с разными культурами, и теперь одним из ее любимых занятий стало посещение музеев живописи и мемориальных музеев. «Великие люди - это огромная мотивация для моей работы и собственной жизни. А еще для меня это важные минуты покоя», - говорит Татьяна.
Татьяне повезло - семья всегда относилась с пониманием к тому, что у нее большая нагрузка. «Дети никогда не грузили меня своими проблемами, а теперь и сами могут мне что-то посоветовать или даже помочь», - рассказала она.
Женщинам Татьяна пожелала меньше тревожиться в такое сложное время, больше концентрироваться на семье, так как это - лучшее вложение чувств, средств, времени своей жизни. «Пожелала бы иметь интересную работу, и она часто будет интересна именно настолько, насколько женщина сама в нее вкладывается. И еще важно не забывать о себе, любимых: ухаживать за собой и поддерживать собственную привлекательность. В наше время для этого есть масса возможностей », - считает наша героиня.
Ирене Кяосаар
Ирене - директор Нарвской эстонской гимназии с 2022 года. Она родилась в Тарту, а в Нарве живет последние пять лет и любит этот город, как родной. Руководила отделом образования национальных меньшинств, а также отделом общего образования в Министерстве образования и науки.
Была членом совета Фонда интеграции, а затем стала его руководителем, и на этом посту пробыла вплоть до того момента, как стала директором гимназии. Ирене активно выступает за переход образования на эстонский язык.
Очень любознательная: любит театр, кино, музыку, книги и природу. Ее приоритет - это люди, которые ее окружают, и отношения с этими людьми. «Я верю в силу отношений и в то, что когда люди чувствуют себя ценными, достойными и благополучными, они будут вносить свой вклад в общее дело. Семья - самое важное для меня, и я стараюсь вкладываться в нее как можно больше», - говорит Ирене.
Она рассказала, что с годами находить баланс между работой и личной жизнью стало проще. «Я начала понимать, что все равно не успею сделать всю работу в мире, и чем более отдохнувшей и счастливой я приду на работу на следующий день, тем лучше пойдут дела», - рассказала Ирене, добавив, что интерес к разным жизненным сферам иногда помогает ей закончить работу пораньше, чтобы заняться чем-то интересным.
Но иногда приходится и работать 24/7. «Правил нет - главное, адекватно оценивать ситуацию и постоянно спрашивать себя, почему вы что-то делаете или не делаете», - уверена директор Нарвской эстонской гимназии. Нарвитянкам Ирене пожелала смелости и выходить из зоны комфорта.
«Выход из зоны комфорта - лучший путь вперед, но я не верю в выход из зоны комфорта ради выхода из зоны комфорта - я не пойду прыгать с парашютом, но согласилась взять на себя управление школой, хотя в то время у меня была очень хорошая работа с интересными задачами», - рассказала Ирене, добавив, что смелость не должна превращаться в глупость, и каждая женщина сама должна решить для себя, что есть что.
Яна Кондрашова
Яна - молодежный работник, социальный педагог, семейный примиритель. Сейчас работает в Lasteabi - телефон помощи детям. Яна очень любит эту работу потому, что ей удается помогать не одному десятку человек в день, и это не только взрослые, но и дети. Раньше героиня преподавала в Нарвской гимназии курсы по выбору, социальные науки, проектную деятельность. Работа для Яны - и есть главное хобби. И раньше она активно занималась молодежной работой и международными молодежными проектами. На данный момент она также является депутатом нарвского городского собрания, лидером фракции Respekt.
«Не могу сказать, что мне нравится политика. Я немного смущаюсь слова "политик", но делаю эту работу по совести, потому что люблю свой город, хочу перемен, хочу, чтобы Нарва развивалась и менялась к лучшему», - рассказала Яна.
Еще она увлекается скраббукингом, шьет текстильных кукол, любит путешествовать и свободное время проводит с друзьями. Очень любит людей, но и не прочь побыть сама с собой. «В свободное время важно давать себе личное пространство и заниматься душевным здоровьем», - считает Яна.
По словам Яны, самое сложное для женщины в современном мире - совмещать несколько ролей. «Мне нужно успевать быть на работе, быть политиком, лидером, хорошей заботливой дочерью, беречь личные отношения в паре, быть другом и быть для себя самой хорошей хозяйкой, при этом - оставаться женщиной, быть красивой, энергичной», - говорит девушка.
Она вдохновляется людьми, которые ее окружают, и их героиня разделила на две категории: люди, которые нуждаются в ней, и люди, с которых она сама берет пример. «Эти люди вдохновляют меня быть тем, кто я есть. Общение с ними побуждает к действиям, поступкам, проектам и изменениям», - подчеркивает Яна.
Нарвитянкам Яна пожелала весны, солнечного настроения, оставаться самими собой, ценить и любить себя, выбирать себя. «Здоровые, жизнерадостные, эмоционально стабильные, успешные женщины - залог здоровой семьи, счастливых детей и крепких отношений», - сказала Яна, добавив, что женщина таит в себе очень много энергии, и своим позитивом способна заряжать окружающий мир.