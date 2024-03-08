ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ⟩ Известные нарвитянки: никто не обсуждает укладку, платье и вес мужчин

В свободное от работы время она занимается спортом на свежем воздухе - бегом или ходьбой с палками, а параллельно слушает музыку или аудио рассказы. «Недавно я начала перечитывать книги, которые во времена студенчества просмотрела "по диагонали". Черпаю в них мудрость классиков, и это помогает мне лучше разбираться в жизни, в себе, в людях, которые меня окружают, в их чувствах», - рассказывает Татьяна.

У Татьяны двое взрослых сыновей, один из них живет в Америке, а второй во Франции, также есть родственники в Санкт-Петербурге, благодаря чему она может знакомиться с разными культурами, и теперь одним из ее любимых занятий стало посещение музеев живописи и мемориальных музеев. «Великие люди - это огромная мотивация для моей работы и собственной жизни. А еще для меня это важные минуты покоя», - говорит Татьяна.

Татьяне повезло - семья всегда относилась с пониманием к тому, что у нее большая нагрузка. «Дети никогда не грузили меня своими проблемами, а теперь и сами могут мне что-то посоветовать или даже помочь», - рассказала она.