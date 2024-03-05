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Специалисты о печальной ситуации на эстонских полях: рапс и ячмень пострадали во время зимовки

rus.postimees.ee
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Покрытое водой поле.
Покрытое водой поле. Фото: Erakogu

Эстонский стартап Paul-Tech, специализирующийся на высокотехнологичном земледелии, проанализировал погоду и полевые условия за последний месяц на основе февральских данных со своих почвенных станций. В ходе анализа мониторинга выяснилось, что мерзлота не давала воде впитываться в почву, и в результате поля покрывались то водой, то льдом, в зависимости от температуры. Такая ситуация оказывается вредной для сельскохозяйственных культур, приводя к эффекту заболачивания почвы.

В феврале температура в Эстонии была выше нормы. Первые четыре дня месяца были мягкими, но затем температура начала постепенно снижаться, достигнув самой низкой отметки 9 февраля, когда минимальная температура над всходами на полях Вирумаа опустилась ниже 25 градусов мороза.

В Тарту и в Йыгевамаа температура была на два-три градуса выше, а в Западной Эстонии и на островах температура колебалась от -10 до -14 градусов. Контраст температур между разными регионами Эстонии в тот день был велик. После этого температура снова начала повышаться, достигнув плюсовой отметки в середине месяца, но 18 февраля мы снова почувствовали холод. В последнюю неделю месяца среднесуточные температуры воздуха вновь остались в плюсовой зоне.

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