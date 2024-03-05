Специалисты о печальной ситуации на эстонских полях: рапс и ячмень пострадали во время зимовки

В феврале температура в Эстонии была выше нормы. Первые четыре дня месяца были мягкими, но затем температура начала постепенно снижаться, достигнув самой низкой отметки 9 февраля, когда минимальная температура над всходами на полях Вирумаа опустилась ниже 25 градусов мороза.

В Тарту и в Йыгевамаа температура была на два-три градуса выше, а в Западной Эстонии и на островах температура колебалась от -10 до -14 градусов. Контраст температур между разными регионами Эстонии в тот день был велик. После этого температура снова начала повышаться, достигнув плюсовой отметки в середине месяца, но 18 февраля мы снова почувствовали холод. В последнюю неделю месяца среднесуточные температуры воздуха вновь остались в плюсовой зоне.