О боже, что это? Новые шлемы велосипедистов лишили многих дара речи

Время от времени на гонках с раздельным стартом появляются различные инновации, которые частенько бросаются в глаза. И в этой области Team Visma также сумела перепугать многих любителей велосипедов. Недавно разработанный шлем для раздельного старта большой и, по некоторым оценкам, своим дизайном напоминает луковицу. Накануне гонщики Team Visma вышли в этой экипировке на первом этапе велогонки Тиррено-Адриатико.

Visma-Lease a Bike: Cycling's trendsetters 😎



Jonas Vingegaard debuted the team's new time trial helmet at Tirreno-Adriatico ⛑#TirrenoAdriatico | Watch on @discoveryplusUK and Eurosport pic.twitter.com/VEp0cYY9vM — Eurosport (@eurosport) March 4, 2024

«Дорогой UCI (Международный союз велосипедистов – ред.), никогда не думал, что скажу это, но, пожалуйста, запретите это. И, возможно, стоит нанять директора по эстетике нашего вида спорта», — написал Дэниел Ллойд, бывший велосипедист, ныне работающий комментатором.

Сэм Уэлсфорд, двукратный олимпийский призер по гонкам на треке, не смог сказать ничего, кроме: «У меня нет слов».

Бывший специалист по скоростным гонкам Кристиан Ванде Вельде, комментируя трансляцию Тиррено-Адриатико, сказал: «Это не шутка, сегодня не 1 апреля. Это шлем команды Висмы для Джиро. Я предполагаю, что это чертовски быстро, иначе они бы не создавали что-то такое... необычное. Честно говоря, я потерял дар речи. Я вообще не понимаю, как это вообще разрешили сделать, но это должно быть согласовано с правилами».