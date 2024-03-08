Глава украинской компании: это звучит цинично, но война дала сильный импульс развитию медицины

- Кости как бы врастают в структуры, которые вы разрабатываете?

- Бывает по-разному. Ну, например, да, в некоторые формы кости прорастают, но есть пластины, которые повторяют, например, анатомическую форму челюсти. Восстанавливается не только функциональность костей, но и суставов.

- Вы начали работать в 2020 году. А сейчас, после начала полномасштабной войны, насколько увеличился поток людей, которым нужна помощь подобного рода?

- Прибавилось, да. У нас много случаев, связанных с боевыми травмами. Это не только военнослужащие, но и гражданские люди, которые пострадали от прилетов ракет. В 2021 году у нас было 150 имплантов за год, но это был первый год работы, еще сертификация не была закончена.

Рентгеновский снимок реконструкции плеча. Реконструкцию осуществлял хирург госпиталя Винницы Юрий Лазаренко. Фото: Личный архив Ярослава Головенько

В 2023 году мы сделали порядка восьмисот имплантов, и порядка двухсот из них - это военные случаи. То есть достаточно большая часть - это плановые операции, но популярность этой технологии растет, потому что больше и больше врачей понимают ее преимущество. Плюс за эти годы уже есть клинические результаты. Врачи смотрят на результаты, как тот или иной случай поведет себя через год, например, и уже потом пробуют сами это делать.

- Насколько мне известно, это удовольствие недешевое. В странах Европейского союза или в США подобные операции могут обойтись в десятки тысяч евро или долларов. Знаю, что вы занимаетесь и волонтерской деятельностью, когда изготавливаете подобные изделия бесплатно.