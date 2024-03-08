Глава украинской компании по изготовлению медицинских имплантов: это звучит цинично, но война дала сильный импульс развитию медицины

Ярослав Головенько демонстрирует модель, которую можно создать только при помощи 3D печати. Фото: Дмитрий Мороз

То есть необходимо создать индивидуальное решение, где точки крепления к кости будут в ином месте, чем в серийном импланте. Или же нужно устранить какой-то сложный дефект, на который нет серийных решений. Например, первый имплант в мире был создан в 2007 году. Мы работаем с 2020 года. То есть, мы начали 13 лет спустя того момента, когда первый имплант был установлен человеку.

- Я знаю, что вы можете продемонстрировать нам то, чем вы занимаетесь.

- Да. Например, вот так выглядит череп человека. Это пациентка, которая была ранена в Краматорске на вокзале во время ракетного обстрела. У нее было очень много операций, где-то семь или даже девять, еще до того момента, когда пациентке установили специфические импланты.

Это было сделано в два этапа. Первый этап - это лобно-орбитальная область реконструкции, второй - получелюсть. Врач присылает нам результаты компьютерной томографии, мы делаем 3D-модель, по которой уже можем увидеть, какие области необходимо реконструировать.

Рентгеновский снимок реконструкции предплечья при помощи импланта, напечатанного на 3D-принтере. Операция производилась в Белоцерковском военном госпитале, хирург - Иван Козар. Фото: Личный архив Ярослава Головенько

Вместе с врачом подтверждаем те решения, которые надо воплотить. После чего вначале делаем пластиковые прототипы, чтобы можно было посмотреть, как все будет, а потому уже делаем все из специального медицинского титана. У пациентки из Краматорска первый этап был в июле 2022 года, а второй - в октябре того же года. Это очень сложный случай, много разрушений в области черепа.