Украинец Ярослав Головенько окончил Таллиннский технический университет по специальности 3D-печать и моделирование. После этого он вернулся в Украину и встретил инвестора для открытия компании по печати специальных изделий, которые помогают восстанавливать части человеческих костей после заболеваний, травм или увечий. Компания Головенько работает уже четыре года. О наработанном опыте, который оказался крайне полезен в условиях войны, Ярослав рассказал в беседе с ведущим «Украинской студии» Rus.Postimees.
Глава украинской компании по изготовлению медицинских имплантов: это звучит цинично, но война дала сильный импульс развитию медицины
После начала полномасштабного вторжения число людей с ранениями в Украине увеличилось в несколько раз. В условиях полномасштабной войны страдают не только военные, но и мирные жители.
По данным ООН, только в январе 2024 года в результате боевых действий в Украине погиб или был ранен 641 мирный житель, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце. В итоге растет необходимость трансплантации органов или реконструкции частей человеческого тела. Опыт и умения Ярослава Головенько в этой области пришлись как нельзя кстати. Он как чувствовал, что надо возвращаться на родину и создавать подобную компанию, хотя были предложения влиться в структуры других, более успешных уже существующих международных проектов.
- Ярослав, расскажите, чем ваша компания сейчас занимается, какие случаи в разработке?
- Мы занимаемся производством медицинских изделий из титана методом 3D-печати. Все, что касается реконструкции скелета, костей, челюстно-лицевой хирургии, травматологии, все это мы производим. Это так называемые пациентоспецифические импланты.
Что это такое? Это означает, что одно изделие проектируется и изготавливается специально под пациента, под его дефект. Кроме этого, есть цифровой протокол планирования этой операции, потому что когда что-то находится на этапе проектирования, операцию можно спланировать буквально на экране компьютера.
- Давайте буквально на пальцах объясним, как это работает.
- Изначально пациент приходит к врачу, который оценивает состояние пациента. Есть большой перечень стандартных имплантов, которые можно использовать для лечения тех или иных проблем. Но есть случаи, когда серийные импланты не могут решить проблему по разным причинам. Например, их не к чему прикрепить.
То есть необходимо создать индивидуальное решение, где точки крепления к кости будут в ином месте, чем в серийном импланте. Или же нужно устранить какой-то сложный дефект, на который нет серийных решений. Например, первый имплант в мире был создан в 2007 году. Мы работаем с 2020 года. То есть, мы начали 13 лет спустя того момента, когда первый имплант был установлен человеку.
- Я знаю, что вы можете продемонстрировать нам то, чем вы занимаетесь.
- Да. Например, вот так выглядит череп человека. Это пациентка, которая была ранена в Краматорске на вокзале во время ракетного обстрела. У нее было очень много операций, где-то семь или даже девять, еще до того момента, когда пациентке установили специфические импланты.
Это было сделано в два этапа. Первый этап - это лобно-орбитальная область реконструкции, второй - получелюсть. Врач присылает нам результаты компьютерной томографии, мы делаем 3D-модель, по которой уже можем увидеть, какие области необходимо реконструировать.
Вместе с врачом подтверждаем те решения, которые надо воплотить. После чего вначале делаем пластиковые прототипы, чтобы можно было посмотреть, как все будет, а потому уже делаем все из специального медицинского титана. У пациентки из Краматорска первый этап был в июле 2022 года, а второй - в октябре того же года. Это очень сложный случай, много разрушений в области черепа.
Также у нас был кейс военного, где врачи решили заменить часть кости титановой трубкой. Этот пациент присылает нам время от времени рентгены. Интересно, что этот человек работал программистом в международной компании, которая разрабатывает программное обеспечение для челюстно-лицевой хирургии.
- Кости как бы врастают в эти структуры, которые вы разрабатываете?
- Бывает по-разному. Ну, например, да, в некоторые формы кости прорастают, но есть пластины, которые повторяют, например, анатомическую форму челюсти. Восстанавливается не только функциональность костей, но и суставов.
- Вы начали работать в 2020 году. А сейчас, после начала полномасштабной войны, насколько увеличился поток людей, которым нужна помощь подобного рода?
- Прибавилось, да. У нас много кейсов, связанных с боевыми травмами. Это не только военнослужащие, но и гражданские люди, которые пострадали от прилетов ракет. В 2021 году у нас было 150 имплантов за год, но это был первый год работы, еще сертификация была не закончена.
В 2023 году мы сделали порядка восьмисот имплантов, и порядка двухсот из них - это военные кейсы. То есть, достаточно большая часть - это плановые операции, но популярность этой технологии растет, потому что больше и больше врачей понимают ее преимущество. Плюс, за эти годы уже есть клинические результаты. Врачи смотрят на результаты, как тот или иной случай поведет себя через год, например, и уже потом пробуют сами это делать.
- Насколько мне известно, это удовольствие недешевое. В странах Европейского союза или в США подобные операции могут обойтись в десятки тысяч евро или долларов. Знаю, что вы занимаетесь и волонтерской деятельностью, когда изготавливаете подобные изделия бесплатно.
- В 2022 году мы приняли решение, что для пациентов, которые пострадали от боевых действий, наши изделия должны быть бесплатными. Ну мы и начали работать в таком режиме. Потом мы познакомились с разными благотворительными организациями, с которыми мы начали работать. Кто-то покрывает лишь часть затрат, кто-то - полную стоимость. В 2022 году где-то 75 процентов кейсов были за наш счет, а уже в 2023 году - только 25 процентов.
- Знаю, что вы учились в Таллиннском техническом университете, где заканчивали докторантуру. И один из ваших первых кейсов был как раз здесь, в Таллинне, так ведь?
- Да, все верно, я учился в Эстонии, и у меня очень теплые воспоминания об этом периоде моей жизни. Да, я научился 3D-печати в Эстонии, и я очень благодарен Талтеху. Что касается первого кейса, то я помню его, но имел к нему опосредованное отношение, я сам очень малую долю участия в этом принимал.
- Какое участие могла бы принять Эстония в каком-то международном медицинском проекте по 3D-печати частей тела для людей?
- Во-первых, я хочу поблагодарить Эстонию за ту помощь, которая уже была оказана. Но Эстония могла бы поучаствовать финансово, при помощи благотворительных организаций, или же в составе медицинский миссий, когда хирурги из других стран приезжают в Украину, и помогают за какое-то время сделать большое количество операций.
Просто пациентов очень много. Многие уезжают за границу, потому что система не справляется. Я не знаю, принимает ли Эстония, но мне кажется, что с тем градусом поддержки, который Эстония оказывает Украине... Если есть у кого-то желание подобного рода, то я точно знаю людей, с которыми можно связаться.
- Война в Украине двигает медицину вперед, как бы это цинично не звучало?
- Да, многие из тех операций, которые делаются сейчас, еще в 2021 году были бы невозможны. Многие международные компании начали интересоваться Украиной, предлагать помощь, технологии. Многие из этих компаний - лидеры на рынке. Еще в 2021 году мы отставали на 2-3 года от передовых решений.
Потому что вся информация, которую мы использовали, она была из открытых источников, на которой мы учились. Это научные публикации, а, чтобы все это сделать, нужно осуществить несколько операций, потом написать статью, которая проходит рецензирование. И к моменту самой публикации проходит как раз 2-3 года от того времени, когда было сделано какое-то передовое решение. Когда эти компании стали заходить в Украину, начал происходить обмен информацией.
Это, может, звучит цинично, но у компаний есть интерес отрабатывать новые решения здесь, но по-другому ведь и никак. Потому что боевые травмы - они очень специфические, общих решений в принципе нет. И этот опыт можно использовать в других ситуациях. Но это дало большой импульс развития медицине.
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