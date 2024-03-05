Жители Эстонии стали заказывать все больше лекарств и товаров для здоровья в интернет-магазинах, увеличилась и доля заказов на обувь.
Именно эти товары жители Эстонии заказывают в интернет-магазинах чаще всего
По данным общеевропейского опроса, проведенного логистической компанией DPD, свыше двух третей жителей Эстонии приобретают товары в интернет-магазинах, причем по сравнению с прошлым годом больше всего выросла доля онлайн-заказов лекарств и обуви.
«Свыше половины жителей Эстонии, принявших участие в опросе, считают, что могут приобрести все необходимые товары и услуги в интернет-магазине. О том, что действительно можно заказать все необходимое в интернете, не заходя в магазин, свидетельствует тот факт, что по сравнению с прошлым годом количество заказов лекарств в интернет-магазине также увеличилось на десятую часть. Сегодня многие потребители уже заказывают рецептурные лекарства из интернет-магазина прямо на дом или в посылочный автомат», - сказал менеджер по продажам и маркетингу DPD Эстония Янек Кивимурд.
В 2023 году постоянные интернет-покупатели из Эстонии заказывали в среднем товары в 6 различных категориях. Потребители, совершающие покупки в интернете хотя бы раз в месяц, считаются постоянными онлайн-покупателями. По сравнению со средним показателем в европейских странах, жители Эстонии заказывают онлайн на одну десятую меньше модных товаров. В Эстонии чаще всего заказывают в интернет-магазинах товары для красоты и здоровья (56 процентов), обувь (53 процента) и модные товары (48 процентов), а также еду (39 процентов). Исследование показало, что доля заказов обуви и лекарств в интернет-магазинах за год выросла на десять процентов.
Согласно опросу, 33 проценнта жителей Эстонии заказывают лекарства онлайн. Райнер Касевяли, менеджер по франшизе аптек Benu, пояснил, что люди, живущие за пределами крупных городов, чаще пользуются возможностью заказать лекарства в интернет-аптеке, и, как и в обычных аптеках, онлайн-аптеки в основном продают средства от простуды, обезболивающие и товары для здоровья.
«Однако срочные закупки по-прежнему осуществляются в физических аптеках», - отметил он.
В корзине покупок интернет-аптек мало рецептурных лекарств по сравнению с обычными аптеками.
«Но есть и положительная тенденция: люди больше осведомлены о такой возможности и покупают лекарства по рецепту в интернет-аптеке. Особенно позитивные изменения среди пожилых пациентов, которые, возможно, не так хорошо умеют пользоваться компьютером, но все же совершают покупки через интернет-аптеку, чтобы не ходить туда, когда они больны», - сказал Касевяли.
Менеджер по франшизе аптек Benu также пояснил, что в интернет-аптеке реализованы меры по снижению рисков неправильного использования товаров и лекарств для здоровья.
«В интернет-аптеке создана возможность консультации фармацевта. При добавлении в корзину безрецептурного препарата открывается окно с вопросом, с какой целью и с какого возраста пациент принимает препарат, а в случае возникновения вопросов, требующих уточнения, интернет-фармацевт свяжется с пациентом отдельно. При покупке рецептурного лекарства человеку необходимо идентифицировать себя, а консультация с фармацевтом происходит в окне чата», - рассказал Касевяли.