Именно эти товары жители Эстонии заказывают в интернет-магазинах чаще всего

По данным общеевропейского опроса, проведенного логистической компанией DPD, свыше двух третей жителей Эстонии приобретают товары в интернет-магазинах, причем по сравнению с прошлым годом больше всего выросла доля онлайн-заказов лекарств и обуви.

«Свыше половины жителей Эстонии, принявших участие в опросе, считают, что могут приобрести все необходимые товары и услуги в интернет-магазине. О том, что действительно можно заказать все необходимое в интернете, не заходя в магазин, свидетельствует тот факт, что по сравнению с прошлым годом количество заказов лекарств в интернет-магазине также увеличилось на десятую часть. Сегодня многие потребители уже заказывают рецептурные лекарства из интернет-магазина прямо на дом или в посылочный автомат», - сказал менеджер по продажам и маркетингу DPD Эстония Янек Кивимурд.

В 2023 году постоянные интернет-покупатели из Эстонии заказывали в среднем товары в 6 различных категориях. Потребители, совершающие покупки в интернете хотя бы раз в месяц, считаются постоянными онлайн-покупателями. По сравнению со средним показателем в европейских странах, жители Эстонии заказывают онлайн на одну десятую меньше модных товаров. В Эстонии чаще всего заказывают в интернет-магазинах товары для красоты и здоровья (56 процентов), обувь (53 процента) и модные товары (48 процентов), а также еду (39 процентов). Исследование показало, что доля заказов обуви и лекарств в интернет-магазинах за год выросла на десять процентов.