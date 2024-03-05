Датчик дыма уберег жителей дома от пожара

Прибывшие спасатели обнаружили возгорание в стенах гаража, находящегося в здании. Пожар, вероятно, начался из-за дымохода сауны, построенной в гараже, которая стояла у стены наполненной стружкой для утепления.

Подоконник комнаты, который находился над гаражом, почернел от дыма. Жители дома слышали сигнализацию дымового датчика несколько часов, но не обращали на нее внимание. Спасатели промыли брешь в стене водой. Последить за безопасностью попросили двух жильцов дома.

Спасатели отмечают, что при строительстве и установки отопительного оборудования необходимо тщательно соблюдать требования пожарной безопасности. Эту работу разумно доверить опытному и профессиональному гончару.