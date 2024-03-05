Легкоатлетка может остаться без национального рекорда из-за 39 евро

В начале февраля 28-летняя Эвелина Мяэттанен установила национальный рекорд Финляндии - 2:01,57 на дистанции 800 метров в помещении. К сожалению, может оказаться так, что рекорд не будет официально подтвержден, потому что Мяэттанен забыла получить необходимую для участия в соревнованиях в Финляндии лицензию.