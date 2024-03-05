В начале февраля 28-летняя Эвелина Мяэттанен установила национальный рекорд Финляндии - 2:01,57 на дистанции 800 метров в помещении. К сожалению, может оказаться так, что рекорд не будет официально подтвержден, потому что Мяэттанен забыла получить необходимую для участия в соревнованиях в Финляндии лицензию.
Легкоатлетка может остаться без национального рекорда из-за 39 евро
Спортивный директор Финского легкоатлетического союза Мика Муукка, рассказал Iltalehti, что в ноябре прошлого года финский союз постановил, что спортсмены для участия в соревнованиях в Финляндии должны получить лицензию, которая стоит 39 евро.
Мяэттянен до выступлений на родине выступала только за рубежом, из-за чего забыла купить лицензию.
Возможно, Финский легкоатлетический союз сжалится над спортсменкой и все же засчитает рекорд, но это станет известно только в мае, когда соберется соревновательный комитет Союза.