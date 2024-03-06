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«Она все выдумала»: обвиняемый в изнасиловании, прежде чем его оправдали, провел в тюрьме более двух лет

Kuuuurija
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Изнасилование. Снимок иллюстративный.
Изнасилование. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В сегодняшнем выпуске Kuuurija 33-летний житель Тартумаа расскажет, как его обвинили в изнасиловании и отправили под арест. К настоящему времени суды двух инстанций постановили, что он находился за решеткой безосновательно.

 Житель Тартумаа, которого мы будем называть Марко, - отец двоих маленьких детей. Несколько лет назад его обвинили в изнасиловании. «Это было несправедливо, самое худшее время, с психологической точки зрения, - проведенное в тюрьме», - говорит он.

Не пример для подражания

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