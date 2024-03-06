В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» поговорим о том, насколько серьезно меняются сегодня сфера HR и процесс найма на работу.
«Собеседование на работу проводил робот. Мне стало немного не по себе»
Наш эксперт сегодня - карьерный стратег, консультант по развитию, руководитель консалтинговой фирмы ProCareer Неля Корнфельд.
Неля, нужно ли работникам нынче учиться проходить собеседования и писать резюме? Имеет ли смысл активно «продавать себя» перед эйчаром?
Проблема в том, что очень многие люди не в состоянии достойно расписать даже очень хороший собственный опыт. По умолчанию это могут сделать далеко не все.
Есть такая официальная международная статистика: предположим, рекрутер берет в руки резюме, и у него есть шесть секунд, чтобы ответить на вопрос, «да или нет».
Если «да», то он будет читать резюме подробней.
Задача человека, который отправляет куда-то резюме, состоит в том, чтобы он за эти шесть секунд произвел на рекрутера такое впечатление, чтобы с ним захотели дальше разговаривать. И этому нужно учиться.
Фотография в резюме сегодня обязательна?
Я вообще считаю, что если вы не подаете резюме на позицию модели, где важны лицо и внешность, то фотография не обязательна.
Но если вы ставите фотографию, то она должна быть на нейтральном фоне. Не нужно оранжевых губ, не нужно коктейль в руки. Я привожу примеры из реальной жизни.
Когда женщина на фото в леопардовом платье демонстрирует все свои прелести и отправляет резюме на позицию ассистента, у меня возникает большой вопрос: она ассистентом хочет быть? Или кем?
Еще один болезненный для многих вопрос – возраст. Нужно указывать возраст в резюме? Нужно быть честным?
От того, что вы его укажете или не укажете, ничего не изменится – по той простой причине, что опытный рекрутер все прочитает между строк.
Сама цифра возраста ни о чем не говорит. Я никогда не рекомендую ее указывать. Вообще все, что не информативно и не относится к тому, как вы можете выполнять свои обязанности, указывать в резюме не надо.
А пол в резюме указать важно?
Я работаю с разными компаниями, и мне всегда приходится спрашивать об этом у нанимающего менеджера. Не все из них, скажем так, по нынешним меркам модные и современные. Разнообразие и инклюзивность полностью прижились еще не во всех компаниях.
Приходится спрашивать: а мальчика на эту позицию можно? А девочку на эту позицию можно? А с возрастом что? Мы это всегда обсуждаем, но об этом, как правило, никому не рассказываем.
HR – это ведь не только набор персонала. Это целый, как говорили раньше, «отдел кадров» со своими задачами, со своей внутренней жизнью. Как он эволюционирует сегодня?
В Эстонии очень мало компаний, где работают специалисты, которые хотят называть себя «отделом кадров». Когда я слышу слово «кадры», меня всю аж передергивает.
Не «кадры» это, и не «человеческие ресурсы», как нынче принято говорить. Это люди.
Я была недавно на экскурсии в отеле Radisson Collection, которую проводил их HR-отдел.
Они всех своих работников называют «таланты». И это история о том, как меняется сейчас сфера HR и в каком направлении она развивается.
Если люди будут называть своих коллег «талантами», то у них будут работать таланты.
А если они будут называть их «кадрами», то у них и будут работать кадры, которые постоянно меняются. Все дело в отношении к людям.
Давайте пофантазируем, помечтаем о будущем. Как изменится сфера HR в ближайшие лет, скажем, десять? Что станет с наймом персонала? Интервью будут проводить роботы? Решения тоже будут выносить роботы?
Я не думаю, что такая картина реалистична, но пофантазировать можем.
В нормальных компаниях эйчар сегодня становится стратегическим партнером совета директоров.
Если директора не понимают, что такое стратегическое управление талантами, что надо делать, чтобы людям в этой компании было хорошо, чтобы они этой компании хотели приносить прибыль, то успеха в долгосрочной перспективе можно не ждать.
Да, будет меньше людей, занятых административной работой, оформлением всяких бумажек и хождением по инстанциям. Уже сейчас это делают всякие программы.
Ручной работы становится все меньше, а вот стратегическая часть останется. Мотивация людей, помощь в их развитии, в учебе. Это все останется. Роботы этого сделать не могут.
О чем еще говорим с экспертом в подкасте:
- Стоит ли бояться роботов, проводящих онлайн-собеседования?
- Правда ли, что зумеров почти невозможно мотивировать?
- Доверить ли составление резюме искусственному интеллекту?
- Что выдумывают нынче рекрутеры, чтобы найти высококлассных специалистов?
- Как грамотно подать себя и получить заветную «работу мечты», о которой все вокруг вздыхают?
Подробнее - в свежем выпуске нашего подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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