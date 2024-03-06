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«Собеседование на работу проводил робот. Мне стало немного не по себе»

Даниэль Гилман
, журналист
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Неля Корнфельд в студии Rus.Postimees.
Неля Корнфельд в студии Rus.Postimees. Фото: Sander Ilvest

В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» поговорим о том, насколько серьезно меняются сегодня сфера HR и процесс найма на работу.

Наш эксперт сегодня - карьерный стратег, консультант по развитию, руководитель консалтинговой фирмы ProCareer Неля Корнфельд.

Неля, нужно ли работникам нынче учиться проходить собеседования и писать резюме? Имеет ли смысл активно «продавать себя» перед эйчаром?

Проблема в том, что очень многие люди не в состоянии достойно расписать даже очень хороший собственный опыт. По умолчанию это могут сделать далеко не все.

Есть такая официальная международная статистика: предположим, рекрутер берет в руки резюме, и у него есть шесть секунд, чтобы ответить на вопрос, «да или нет».

Если «да», то он будет читать резюме подробней.

Задача человека, который отправляет куда-то резюме, состоит в том, чтобы он за эти шесть секунд произвел на рекрутера такое впечатление, чтобы с ним захотели дальше разговаривать. И этому нужно учиться.

Фотография в резюме сегодня обязательна?

Я вообще считаю, что если вы не подаете резюме на позицию модели, где важны лицо и внешность, то фотография не обязательна.

Но если вы ставите фотографию, то она должна быть на нейтральном фоне. Не нужно оранжевых губ, не нужно коктейль в руки. Я привожу примеры из реальной жизни.

Когда женщина на фото в леопардовом платье демонстрирует все свои прелести и отправляет резюме на позицию ассистента, у меня возникает большой вопрос: она ассистентом хочет быть? Или кем?

Еще один болезненный для многих вопрос – возраст. Нужно указывать возраст в резюме? Нужно быть честным?

От того, что вы его укажете или не укажете, ничего не изменится – по той простой причине, что опытный рекрутер все прочитает между строк.

Сама цифра возраста ни о чем не говорит. Я никогда не рекомендую ее указывать. Вообще все, что не информативно и не относится к тому, как вы можете выполнять свои обязанности, указывать в резюме не надо.

А пол в резюме указать важно?

Я работаю с разными компаниями, и мне всегда приходится спрашивать об этом у нанимающего менеджера. Не все из них, скажем так, по нынешним меркам модные и современные. Разнообразие и инклюзивность полностью прижились еще не во всех компаниях.

Приходится спрашивать: а мальчика на эту позицию можно? А девочку на эту позицию можно? А с возрастом что? Мы это всегда обсуждаем, но об этом, как правило, никому не рассказываем.

HR – это ведь не только набор персонала. Это целый, как говорили раньше, «отдел кадров» со своими задачами, со своей внутренней жизнью. Как он эволюционирует сегодня?

В Эстонии очень мало компаний, где работают специалисты, которые хотят называть себя «отделом кадров». Когда я слышу слово «кадры», меня всю аж передергивает.

Не «кадры» это, и не «человеческие ресурсы», как нынче принято говорить. Это люди.

Я была недавно на экскурсии в отеле Radisson Collection, которую проводил их HR-отдел.

Они всех своих работников называют «таланты». И это история о том, как меняется сейчас сфера HR и в каком направлении она развивается.

Если люди будут называть своих коллег «талантами», то у них будут работать таланты.

А если они будут называть их «кадрами», то у них и будут работать кадры, которые постоянно меняются. Все дело в отношении к людям.

Давайте пофантазируем, помечтаем о будущем. Как изменится сфера HR в ближайшие лет, скажем, десять? Что станет с наймом персонала? Интервью будут проводить роботы? Решения тоже будут выносить роботы?

Я не думаю, что такая картина реалистична, но пофантазировать можем.

В нормальных компаниях эйчар сегодня становится стратегическим партнером совета директоров.

Если директора не понимают, что такое стратегическое управление талантами, что надо делать, чтобы людям в этой компании было хорошо, чтобы они этой компании хотели приносить прибыль, то успеха в долгосрочной перспективе можно не ждать.

Да, будет меньше людей, занятых административной работой, оформлением всяких бумажек и хождением по инстанциям. Уже сейчас это делают всякие программы.

Ручной работы становится все меньше, а вот стратегическая часть останется.  Мотивация людей, помощь в их развитии, в учебе. Это все останется. Роботы этого сделать не могут.

О чем еще говорим с экспертом в подкасте:

  • Стоит ли бояться роботов, проводящих онлайн-собеседования?
  • Правда ли, что зумеров почти невозможно мотивировать?
  • Доверить ли составление резюме искусственному интеллекту?
  • Что выдумывают нынче рекрутеры, чтобы найти высококлассных специалистов?
  • Как грамотно подать себя и получить заветную «работу мечты», о которой все вокруг вздыхают?

Подробнее - в свежем выпуске нашего подкаста «Экономика360°».

Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.

Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасность – обо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.

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