«Собеседование на работу проводил робот. Мне стало немного не по себе»

Еще один болезненный для многих вопрос – возраст. Нужно указывать возраст в резюме? Нужно быть честным?

От того, что вы его укажете или не укажете, ничего не изменится – по той простой причине, что опытный рекрутер все прочитает между строк.

Сама цифра возраста ни о чем не говорит. Я никогда не рекомендую ее указывать. Вообще все, что не информативно и не относится к тому, как вы можете выполнять свои обязанности, указывать в резюме не надо.

А пол в резюме указать важно?

Я работаю с разными компаниями, и мне всегда приходится спрашивать об этом у нанимающего менеджера. Не все из них, скажем так, по нынешним меркам модные и современные. Разнообразие и инклюзивность полностью прижились еще не во всех компаниях.

Приходится спрашивать: а мальчика на эту позицию можно? А девочку на эту позицию можно? А с возрастом что? Мы это всегда обсуждаем, но об этом, как правило, никому не рассказываем.

HR – это ведь не только набор персонала. Это целый, как говорили раньше, «отдел кадров» со своими задачами, со своей внутренней жизнью. Как он эволюционирует сегодня?

В Эстонии очень мало компаний, где работают специалисты, которые хотят называть себя «отделом кадров». Когда я слышу слово «кадры», меня всю аж передергивает.