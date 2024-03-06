«Собеседование при приеме на работу проводил робот. Мне стало немного не по себе»

- Еще один болезненный для многих вопрос – возраст. Нужно указывать возраст в резюме? Нужно быть честным?

- От того, что вы его укажете или не укажете, ничего не изменится – по той простой причине, что опытный рекрутер все прочитает между строк. Сама цифра ни о чем не говорит. Я никогда не рекомендую ее указывать. Вообще все, что неинформативно и не относится к тому, как вы можете выполнять обязанности, указывать в резюме не надо.

- А пол в резюме указать важно?

- Я работаю с разными компаниями, и мне всегда приходится спрашивать об этом у нанимающего менеджера. Не все из них, скажем так, по нынешним меркам модные и современные. Разнообразие и инклюзивность полностью прижились еще не во всех компаниях. Приходится спрашивать: а мальчика на эту должность можно? А девочку можно? А с возрастом что? Мы это всегда обсуждаем, но об этом, как правило, никому не рассказываем.

- HR – это ведь не только набор персонала. Это целый, как говорили раньше, отдел кадров со своими задачами, со своей внутренней жизнью. Как он эволюционирует сегодня?