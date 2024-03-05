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ФОТО ⟩ Серьезное ДТП под Таллинном: пострадавшего доставили в больницу

Лоора-Элизабет Ломп Ээро Вабамяги
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Сегодня в 10.18 в центр тревоги поступило сообщение о том, что близ Таллинна, в деревне Раэ в Раэской волости, в дорожно-транспортное происшествие попали автофургон и грузовик.

В результате аварии 24-летний мужчина, управлявший фургоном, получил травмы, и был доставлен в больницу на машине «Скорой помощи». Более подробная информация уточняется.

Движение в направлении Таллинна в настоящее время перекрыто, транспортные средства перенаправляются в объезд.

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