Сегодня в 10.18 в центр тревоги поступило сообщение о том, что близ Таллинна, в деревне Раэ в Раэской волости, в дорожно-транспортное происшествие попали автофургон и грузовик.
ФОТО ⟩ Серьезное ДТП под Таллинном: пострадавшего доставили в больницу
В результате аварии 24-летний мужчина, управлявший фургоном, получил травмы, и был доставлен в больницу на машине «Скорой помощи». Более подробная информация уточняется.
Движение в направлении Таллинна в настоящее время перекрыто, транспортные средства перенаправляются в объезд.