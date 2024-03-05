5 марта отмечается День равной оплаты труда. Это тот момент, когда женщины Эстонии в среднем заработали столько же, сколько и мужчины к концу прошлого года. Гендерный разрыв в заработной плате в Эстонии составляет 17,7%. Это означает, что женщинам Эстонии приходится работать на 45 дней больше, чтобы получать равную с мужчинами заработную плату.
Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии по-прежнему очень велик
Хотя за последние 10 лет разрыв в заработной плате в Эстонии сильно сократился, в 2022 году он снова увеличился на 2,8 процентных пункта. По данным Департамента статистики, часовая брутто-зарплата женщин в 2022 году была на 17,7% меньше, чем у мужчин.
По словам Тийта Рийсало, министра экономики и инфотехнологий, гендерный разрыв в заработной плате и неравенство сдерживают как благосостояние людей, так и экономический рост.
«В последние годы ситуация улучшилась. Однако Эстонии предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мужчины и женщины станут в равной степени участвовать в принятии важных решений в качестве руководителей высшего звена, а также в заботе о доме и детях.
Одной из главных причин разрыва в заработной плате является гендерная сегрегация, иными словами сосредоточие женщин и мужчин в разных сферах деятельности. Как правило, женщины заняты в низкооплачиваемых, однако крайне значимых для общества сферах. Необходимо сократить гендерный разрыв в таких сферах как IT, образование и здравоохранение. Именно в этом кроется также потенциал роста экономики», - сказал Рийсало.
По словам министра, значительная часть разрыва в заработной плате обусловлена решениями работодателей.
«Несмотря на то, что многие работодатели, а также работники считают, что в их предприятии нет разрыва в заработной плате, статистика свидетельствует об обратном. Работодатели должны отстаивать недискриминационную политику в отношении заработной платы и персонала. В свою очередь, государство может разработать поддерживающее правовое пространство и предоставить работодателям необходимые инструменты.
Хотя равное отношение к работникам должно быть само собой разумеющимся, его также можно рассматривать как становящееся все более важным конкурентное преимущество, поскольку молодое поколение ценит продвижение различных социальных ценностей на рынке труда. Люди, о которых заботятся, охотнее вкладывают свои силы в общество и экономику», - добавил Рийсало.
Разрыв в заработной плате влияет не только на доход от работы, но и на пособия и возмещения, зависящие от заработной платы, например, родительское пособие. В будущем гендерный разрыв в заработной плате трансформируется в пенсионный разрыв, поскольку размер пенсии также частично зависит от размера былой заработной платы.
В Эстонии реализуется ряд законодательных изменений и инициатив, направленных на повышение прозрачности заработной платы и сокращение гендерного неравенства. К концу этого года Эстония перенесет в законодательство директиву о гендерном балансе в зарегистрированных на бирже предприятиях. Правительство также поставило перед собой цель способствовать гендерному балансу в управлении государственными предприятиями. К 2026 году в Эстонии будет внедрена директива о заработной плате, которая обязывает предприятия анализировать разрыв в заработной плате, публиковать информацию и активно работать над сокращением гендерного разрыва в заработной плате.
Чтобы поддержать работодателей, правительство подготавливает цифровое решение под названием Palgapeegel, которое позволит работодателям анализировать разрыв в заработной плате на основе данных регистра. Работодатели, которые ценят равные возможности, смогут присоединиться к сети и соглашению о разнообразии, а также подать заявку на получение знака «Мы уважаем разнообразие».
Большинство жителей Эстонии (83%) знают о разрыве в заработной плате. В то время как разрыв в заработной плате считают очень большой или довольно большой проблемой 35% мужчин, среди женщин так считают вдвое больше - 71%.
Разрыв в заработной плате обусловлен рядом факторов: укоренившимися гендерными стереотипами, различиями в выборе образования и профессии среди женщин и мужчин, более сильной нагрузкой женщин по уходу, а также политикой в отношении заработной платы и персонала, не замечающей неравенства.