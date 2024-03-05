Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии по-прежнему очень велик

Хотя равное отношение к работникам должно быть само собой разумеющимся, его также можно рассматривать как становящееся все более важным конкурентное преимущество, поскольку молодое поколение ценит продвижение различных социальных ценностей на рынке труда. Люди, о которых заботятся, охотнее вкладывают свои силы в общество и экономику», - добавил Рийсало.

Разрыв в заработной плате влияет не только на доход от работы, но и на пособия и возмещения, зависящие от заработной платы, например, родительское пособие. В будущем гендерный разрыв в заработной плате трансформируется в пенсионный разрыв, поскольку размер пенсии также частично зависит от размера былой заработной платы.

В Эстонии реализуется ряд законодательных изменений и инициатив, направленных на повышение прозрачности заработной платы и сокращение гендерного неравенства. К концу этого года Эстония перенесет в законодательство директиву о гендерном балансе в зарегистрированных на бирже предприятиях. Правительство также поставило перед собой цель способствовать гендерному балансу в управлении государственными предприятиями. К 2026 году в Эстонии будет внедрена директива о заработной плате, которая обязывает предприятия анализировать разрыв в заработной плате, публиковать информацию и активно работать над сокращением гендерного разрыва в заработной плате.

Чтобы поддержать работодателей, правительство подготавливает цифровое решение под названием Palgapeegel, которое позволит работодателям анализировать разрыв в заработной плате на основе данных регистра. Работодатели, которые ценят равные возможности, смогут присоединиться к сети и соглашению о разнообразии, а также подать заявку на получение знака «Мы уважаем разнообразие».

Большинство жителей Эстонии (83%) знают о разрыве в заработной плате. В то время как разрыв в заработной плате считают очень большой или довольно большой проблемой 35% мужчин, среди женщин так считают вдвое больше - 71%.

Разрыв в заработной плате обусловлен рядом факторов: укоренившимися гендерными стереотипами, различиями в выборе образования и профессии среди женщин и мужчин, более сильной нагрузкой женщин по уходу, а также политикой в отношении заработной платы и персонала, не замечающей неравенства.