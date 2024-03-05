Бывший главред Postimees присоединился к Партии правых

«В партиях есть много политиков, которые заслуживают уважения, но если посмотреть на год, прошедший после предыдущих выборов, необходимость поддерживать ясность мировоззрения становится все более и более очевидной. К сожалению, смешанные сообщества приводят к смешанной политике, в которой не всегда можно быть уверенным», - написал Аавик.