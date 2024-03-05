Бывший главный редактор Postimees Марти Аавик вступил в Партию правых. «Я долго раздумывал, стоит ли вообще это делать, и если да, то для чего», - написал Аавик в социальных сетях.
Бывший главред Postimees присоединился к Партии правых
«В партиях есть много политиков, которые заслуживают уважения, но если посмотреть на год, прошедший после предыдущих выборов, необходимость поддерживать ясность мировоззрения становится все более и более очевидной. К сожалению, смешанные сообщества приводят к смешанной политике, в которой не всегда можно быть уверенным», - написал Аавик.
В Партию правых Аавик вступил именно в интересах ясности мировоззрения.
«К сожалению, общее впечатление такое, что у нас сейчас в парламенте шесть левых партий. Вы не можете рассчитывать на красочное и счастливое будущее, выбирая между серыми оттенками социализма», - написал Аавик.
Аавик был главным редактором Postimees с 4 июня 2021 года по 6 июня 2022 года.