«Супервторник» в США: что это такое, где голосуют и почему это важно?

В «Супервторник» распределяется около трети всех голосов делегатов - 865 у республиканцев и как минимум 1420 у демократов.

По прогнозам штаба Трампа, в «Супервторник» он получит не менее 773 делегатов и доберет необходимые для выдвижения голоса уже в марте. На данный момент у него 244 голоса делегатов, а у его единственной соперницы Никки Хейли - 43.

Для утверждения кандидатуры у республиканцев требуется как минимум 1215 голосов делегатов. У демократов - 1968.

Что стоит на кону для Трампа?

По всем опросам Трамп значительно обгоняет Хейли. Он надеется наконец-то выбить из гонки своего последнего оставшегося соперника.

Однако бывший посланник США в ООН Никки Хейли продолжает борьбу, несмотря на то, что до сих пор одержала лишь одну победу в праймериз в штате Вашингтон. Ее спонсоры, до недавнего времени активно и щедро финансировавшие ее кампанию, постепенно сворачивают поддержку.

Плана победы у Хейли не просматривается. «Супервторник» - ее последний шанс помешать Трампу закрепить преимущество или обнажить его потенциальные уязвимые места перед всеобщими выборами.

В некоторых праймериз у Трампа возникли проблемы с привлечением на свою сторону жителей американских пригородов с высшим образованием - демографическую группу, которая в конечном итоге может помешать его возвращению в Белый дом.

А что у Байдена?