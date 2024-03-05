5 марта избиратели в 15 штатах США выбирают кандидатов в президенты. Еще в одном штате будут известны результаты праймериз в Демократической партии. «Супервторник» даст представление о том, в каком положении сегодня находятся два главных соперника в борьбе за Белый дом - Джо Байден и Дональд Трамп.
«Супервторник» в США: что это такое, где голосуют и почему это важно?
5 марта в США «Супервторник», один из самых важных дней в 2024 году в борьбе за Белый дом.
В этот день избиратели в 15 американских штатах выбирают кандидатов от обеих крупнейших партий в президенты. Еще в одном штате будут известны результаты праймериз в Демократической партии.
«Супервторник» даст представление о том, в каком положении сегодня находятся два главных соперника в борьбе за Белый дом - Джо Байден, представляющий демократов, и Дональд Трамп, главный кандидат от республиканцев.
Выборы-2024 обещают стать матч-реваншем Трампа после его поражения четыре года назад.
Что такое «Супервторник»?
В этот день в большинстве штатов проходит голосование в рамках календаря президентских праймериз.
Голосование пройдет в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте, Вирджинии и на Американском Самоа (формально это не штат и не часть штата, а неинкорпорированная неорганизованная территория США в южной части Тихого океана - то есть часть Соединенных Штатов, находящаяся под управлением американского правительства).
Республиканцы будут голосовать во всех этих 15 штатах. Демократы - в тех же штатах, за исключением Аляски, они также проведут предварительное голосование на Американском Самоа.
В этот день также станут известны результаты праймериз демократов в Айове, где голосование уже несколько недель идет по почте.
Как и сколько делегатов будет выбрано?
По результатам каждого голосования кандидатам, занявшим первые места, присуждаются голоса так называемых делегатов, которые затем официально голосуют за выдвижение кандидата на съездах обеих партий этим летом.
В «Супервторник» распределяется около трети всех голосов делегатов - 865 у республиканцев и как минимум 1420 у демократов.
По прогнозам штаба Трампа, в «Супервторник» он получит не менее 773 делегатов и доберет необходимые для выдвижения голоса уже в марте. На данный момент у него 244 голоса делегатов, а у его единственной соперницы Никки Хейли - 43.
Для утверждения кандидатуры у республиканцев требуется как минимум 1215 голосов делегатов. У демократов - 1968.
Что стоит на кону для Трампа?
По всем опросам Трамп значительно обгоняет Хейли. Он надеется наконец-то выбить из гонки своего последнего оставшегося соперника.
Однако бывший посланник США в ООН Никки Хейли продолжает борьбу, несмотря на то, что до сих пор одержала лишь одну победу в праймериз в штате Вашингтон. Ее спонсоры, до недавнего времени активно и щедро финансировавшие ее кампанию, постепенно сворачивают поддержку.
Плана победы у Хейли не просматривается. «Супервторник» - ее последний шанс помешать Трампу закрепить преимущество или обнажить его потенциальные уязвимые места перед всеобщими выборами.
В некоторых праймериз у Трампа возникли проблемы с привлечением на свою сторону жителей американских пригородов с высшим образованием - демографическую группу, которая в конечном итоге может помешать его возвращению в Белый дом.
А что у Байдена?
Джо Байден почти наверняка получит номинацию от Демократической партии, несмотря на то, что свои кандидатуры с большой долей вероятности могут выдвинуть конгрессмен Дин Филлипс и автор книг по самосовершенствованию Марианна Уильямсон.
Кампания Байдена споткнулась в Мичигане 27 февраля, где около 13% избирателей объявили себя «неопределившимися» в рамках протестного голосования в связи с ситуацией в Газе и поддержкой президентом Израиля.
Активисты проводят кампании за аналогичное протестное голосование в «Супервторник» и в других штатах - в Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Миннесоте и Вермонте.
В более широком смысле, по данным опросов на выходе из избирательных участков по всей стране можно будет судить, насколько разница в поддержке кандидатуры президента среди ключевых электоральных групп, в том числе молодых избирателей, может отразиться на шансах Байдена.
Когда будут известны результаты?
Поскольку восточное побережье США и Американское Самоа разделяют шесть часовых поясов, окончательные результаты будут известны не сразу.
Первые данные начнут поступать после закрытия избирательных участков на восточном побережье вечером во вторник.
Американские телеканалы, включая американского партнера Би-би-си - CBS News, как ожидается, начнут обзванивать штаты примерно с 20:00 по восточному времени (01:00 по Гринвичу).
За чем еще стоит следить?
Все внимание будет приковано к Северной Каролине, единственному колеблющемуся штату, голосующему в «Супервторник». В 2020 году Трамп обошел там Байдена чуть более чем на один процентный пункт.
После решения Верховного суда фамилия Трампа останется в избирательных бюллетенях в Колорадо и Мэйне, несмотря на то, что оба штата пытались дисквалифицировать его из-за событий 6 января 2020 года в Капитолии.
Еще одна особенность голосования в «Супервторник» заключается в том, что в нескольких штатах в праймериз могут участвовать все избиратели, независимо от партийной принадлежности.
Один из них - Вирджиния, где избиратели-республиканцы пользуются репутацией сравнительно умеренных. Именно здесь у Хейли наилучшие шансы на победу, хотя общей картины это, по всей видимости, не изменит.