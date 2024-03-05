«Страшная ловушка»: в Эстонии каждый год в результате столкновений со стеклянными поверхностями погибает все больше птиц

Цель картографирования - выяснить, сколько, в каких регионах и какие виды птиц погибают чаще всего, а также повысить осведомленность людей в этой области. Основные периоды волонтерского наблюдения приходятся на весенний и осенний периоды миграции. Вы можете сообщать о своих наблюдениях с помощью приложения, созданного Loodusveeb.

Стеклянные поверхности, такие как окна, являются одной из основных антропогенных причин гибели птиц. По этой причине каждый год под опеку Эстонской ассоциации дикой природы попадают сотни птиц. Существует ошибочное представление, что эта проблема затрагивает только городских птиц, но на самом деле она касается всех пернатых, траектория полета которых пересекается со зданиями. Птицы не способны воспринимать стеклянные поверхности как препятствия, поэтому большинство из них при столкновении погибает или получает серьезные травмы.