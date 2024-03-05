Агентство окружающей среды приглашает всех заинтересованных жителей Эстонии принять участие в добровольном картографировании и предоставить информацию о птицах, погибающих при столкновении со стеклянными поверхностями. Rus.Postimees пообщался на эту тему с зоологом Александром Туровским.
Для подписчиков
«Страшная ловушка»: в Эстонии каждый год в результате столкновений со стеклянными поверхностями погибает все больше птиц
Цель картографирования - выяснить, сколько, в каких регионах и какие виды птиц погибают чаще всего, а также повысить осведомленность людей в этой области. Основные периоды волонтерского наблюдения приходятся на весенний и осенний периоды миграции. Вы можете сообщать о своих наблюдениях с помощью приложения, созданного Loodusveeb.