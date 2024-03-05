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«Страшная ловушка»: в Эстонии каждый год в результате столкновений со стеклянными поверхностями погибает все больше птиц

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Мертвая птица на берегу Эмайыги.
Мертвая птица на берегу Эмайыги. Фото: Postimees

Агентство окружающей среды приглашает всех заинтересованных жителей Эстонии принять участие в добровольном картографировании и предоставить информацию о птицах, погибающих при столкновении со стеклянными поверхностями. Rus.Postimees пообщался на эту тему с зоологом Александром Туровским. 

Цель картографирования - выяснить, сколько, в каких регионах и какие виды птиц погибают чаще всего, а также повысить осведомленность людей в этой области. Основные периоды волонтерского наблюдения приходятся на весенний и осенний периоды миграции. Вы можете сообщать о своих наблюдениях с помощью приложения, созданного Loodusveeb.

Стеклянные поверхности, такие как окна, являются одной из основных антропогенных причин гибели птиц. По этой причине каждый год под опеку Эстонской ассоциации дикой природы попадают сотни птиц. Существует ошибочное представление, что эта проблема затрагивает только городских птиц, но на самом деле она касается всех пернатых, траектория полета которых пересекается со зданиями. Птицы не способны воспринимать стеклянные поверхности как препятствия, поэтому большинство из них при столкновении погибает или получает серьезные травмы.

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