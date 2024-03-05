Ремонтные работы на газопроводе Balticconnector начнутся уже на этой неделе

Подготовка к ремонтным работам на Balticconnector в сотрудничестве Gasgrid и Elering идет по плану и в соответствии с графиком, сообщает Gasgrid. Ледовая обстановка в Финском заливе находится на желаемом уровне, поэтому не ожидается, что она станет существенным препятствием для ремонтных работ, отмечают представители финского оператора газовой сети.

По имеющимся планам, ремонтные работы продлятся до начала апреля, после чего могут последовать тестовые испытания и ввод в эксплуатацию Balticconnector. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию - 22 апреля, при условии, что ремонтные работы и наладка пройдут по плану.

По данным Gasgrid, состояние газовой системы Финляндии стабильное, и гарантированы предпосылки для достаточных поставок газа как с точки зрения пропускной способности, так и с точки зрения мощностей альтернативных каналов закупок. Участникам рынка поручено обеспечить поставку необходимого газа, заказав его на СПГ-терминалы в Инкоо или в Хамина, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа в зимний период.