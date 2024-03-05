Из-за затруднений фирм по вывозу мусора многие люди по-прежнему не могут сортировать биоотходы

После того как в субботу в «Актуальной камере» был показан сюжет о том, что у некоторых многоквартирных домов до сих пор нет контейнеров для биоотходов, в соцсетях появились возмущенные комментарии. Люди не могут получить контейнер для биоотходов и заключить договор с фирмой по вывозу мусора, поскольку с предприятием невозможно связаться.