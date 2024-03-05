С начала года сортировка биоотходов является обязательной, но не все люди могут это делать, поскольку, несмотря на все усилия, они не смогли заключить необходимый договор. Служба поддержки клиентов предприятия по вывозу мусора перегружена, и обработать все запросы фирма надеется в течение марта, пишет Rus.ERR.
Из-за затруднений фирм по вывозу мусора многие люди по-прежнему не могут сортировать биоотходы
После того как в субботу в «Актуальной камере» был показан сюжет о том, что у некоторых многоквартирных домов до сих пор нет контейнеров для биоотходов, в соцсетях появились возмущенные комментарии. Люди не могут получить контейнер для биоотходов и заключить договор с фирмой по вывозу мусора, поскольку с предприятием невозможно связаться.
По словам председателя правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, корень проблемы в том, что во многих самоуправлениях обязанность сортировать отходы все эти годы не воспринималась всерьез.
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