Ляэнеметс: низкий уровень доходов – лицо эстонской женщины

«Большая часть получателей минимальной заработной платы или заработной платы, близкой к минимальной, в Эстонии - женщины. Они заняты на работах, которые необходимы для функционирования общества, но с более низкой оплатой, например, в сфере здравоохранения, образования или обслуживания, выполняя работу уборщицы, сиделки или кассира», - написал Ляэнеметс.