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Ляэнеметс: низкий уровень доходов – лицо эстонской женщины

Ангелина Тякер
, журналист
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu

Низкий уровень доходов - это лицо эстонской женщины, написал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в Facebook.

«Большая часть получателей минимальной заработной платы или заработной платы, близкой к минимальной, в Эстонии - женщины. Они заняты на работах, которые необходимы для функционирования общества, но с более низкой оплатой, например, в сфере здравоохранения, образования или обслуживания, выполняя работу уборщицы, сиделки или кассира», - написал Ляэнеметс.

Но и в сравнении средних заработных плат между мужчинами и женщинами, по словам Ляэнеметса, простирается пропасть, в которой за годы не видно значительного прогресса в решении несправедливости.

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