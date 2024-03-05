Минобороны Германии: утечка Taurus произошла из-за ошибки одного человека

По утверждению Писториуса, утечка информации произошла из-за того, что один из участников телеконференции воспользовался незащищенной линией, что позволило российским спецслужбам перехватить разговор.

На записи четыре высокопоставленных немецких офицера обсуждают перспективу использования Украиной крылатых ракет Taurus немецкого производства для удара по Керченскому мосту, который соединяет Россию с Крымским полуостровом, аннексированным Россией в 2014 году.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже не раз заявлял о том, что ракеты Taurus поставляться Украине не будут.

Писториус заявил, что офицеры разговаривали с помощью более защищенной версии платформы Webex, установленной на серверах немецкой армии. Webex - это приложение для проведения онлайн-конференций и звонков, похожее на Zoom и Skype.

Выступая на пресс-конференции во вторник, он сказал, что один из участников подключился к встрече через «несанкционированный канал», что и привело к утечке.

Писториус подтвердил, что ведется дисциплинарное расследование, но при этом сказал, что не хотел бы слишком сурово наказывать провинившихся.

«В данный момент личные последствия не стоят на повестке дня. Я не стану жертвовать своими лучшими офицерами из-за игр Путина», - сказал он.

По незащищенной линии к звонку присоединился офицер, находившийся в Сингапуре, где в конце февраля проходило военное авиашоу.