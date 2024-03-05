Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, завершившийся в воскресенье в Глазго, оказался очень успешным для сборной Эстонии. Бронзовую медаль в семиборье завоевал Йоханнес Эрм - спортсмен сегодня прибыл на родину и по этому поводу была организована встреча в Таллиннском легкоатлетическом холле.
Галерея ⟩ Смотрите, как встречали бронзового призера чемпионата мира Йоханнеса Эрма!
В состав сборной Эстонии на этом чемпионате мира вошли также бегунья на 60 м Ыйлме Выро, которая установила рекорд Эстонии и заняла 22-е место в полуфинале, и бегунья с барьерами на 60 м Диана Сууманн, которая также заняла 22-е место в полуфинале. Они вернулись домой в понедельник.
На соревнованиях по семиборью Йоханнес Эрм завоевал бронзу, набрав 6340 очков. Чемпионом мира стал швейцарец Саймон Эхаммер, победивший норвежца Сандера Скотхайма. Мужчины набрали соответственно 6418 и 6407 очков. Эрм, составивший серьезную конкуренцию, установил в Шотландии и личные рекорды в трёх из семи дисциплин: бег на 60 м, толкание ядра и прыжки с шестом.