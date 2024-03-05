Галерея ⟩ Смотрите, как встречали бронзового призера чемпионата мира Йоханнеса Эрма!

В состав сборной Эстонии на этом чемпионате мира вошли также бегунья на 60 м Ыйлме Выро, которая установила рекорд Эстонии и заняла 22-е место в полуфинале, и бегунья с барьерами на 60 м Диана Сууманн, которая также заняла 22-е место в полуфинале. Они вернулись домой в понедельник.