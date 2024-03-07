В этом сюжете Kuuuurija мы поговорим с успешной бизнесвумен о том, насколько сложно в Эстонии объединить две квартиры в одну и насколько большие очереди в эстонских судах.
Для подписчиков
Десятки тысяч евро и череда бессонных ночей: попытка перестроить квартиру привела к неприятным последствиям
Маарика работает финансовым директором в успешной компании, но в сегодняшнем выпуске она предпочитает говорить анонимно. Она выставила на продажу свой большой дом в пригороде Таллинна и надеялась купить вместо него две квартиры: одну для себя и вторую для сына.