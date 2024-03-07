Десятки тысяч евро и череда бессонных ночей: попытка перестроить квартиру привела к неприятным последствиям

Маарика работает финансовым директором в успешной компании, но в сегодняшнем выпуске она предпочитает говорить анонимно. Она выставила на продажу свой большой дом в пригороде Таллинна и надеялась купить вместо него две квартиры: одну для себя и вторую для сына.

«Выбор пал на квартиру, в объявлении о продаже которой говорилось, что ее с легкостью можно разделить на две квартиры. На самом деле, она уже и была поделена: имелись отдельные коммуникации, вентиляция, две наружные двери. Из строительных работ надо было только ликвидировать один дверной проем», - говорит Маарика.