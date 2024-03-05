Число заключенных продолжает снижаться. В тюрьмах не осталось ни одного несовершеннолетнего

Руководитель тюремной службы Райт Куусе сообщил, что если 1 января в тюрьме отбывал наказание один несовершеннолетний, то на сегодняшний день в эстонских тюрьмах не осталось ни одного несовершеннолетнего. Он объяснил, что инвестирование в профилактическую работу, направленную на молодежь, помогает добиться того, чтобы в будущем молодые люди все реже попадали в тюрьму, а рецидивизм снизился.

В 2023 году число заключенных впервые снизилось ниже 2000 и продолжает снижаться, что позволяет нам стремительно приближаться к среднему европейскому показателю по количеству заключенных.

Также снижается число лиц, находящихся под уголовным надзором, но все больше заключенных продолжает отбывать наказание под надзором сотрудников службы пробации. На момент нового года в эстонских тюрьмах насчитывалось 1820 заключенных. В среднем в Эстонии на 100 000 жителей приходится 134 заключенных, в то время как средний показатель по Европейскому союзу - 106. В странах Северной Европы этот показатель составляет 50 заключенных на 100 000 жителей в Финляндии, 56 в Норвегии и 76 в Швеции.

«Чтобы те, кто выходят из тюрьмы, не возвращались обратно, важную роль играем мы все, помимо самого заключенного. Мы понимаем, что трудно дать второй шанс тем, кто совершил преступление, но каждое наказание когда-то заканчивается, и это нужно учитывать. Давая новый шанс тем, кто отбыл свое наказание и мотивирован начать с чистого листа, мы можем сделать наши сообщества еще более безопасными», - отметил Куусе.

В прошлом году увеличилось использование открытых тюрем, а также продолжение отбывания наказания под уголовным надзором. Данные показывают, что рецидивная преступность ниже среди тех, кто отбывал наказание в тюрьме и перешел в открытое общество через открытую тюрьму и уголовный надзор. Наибольшим риском для общества является заключенный, вышедший на свободу по окончании срока, у которого нет поддержки и надзора со стороны сотрудника службы пробации.

Большинство людей попадают в тюрьму за совершение преступлений против личности. Однако видно, что для большинства наказанных основной проблемой является злоупотребление наркотиками или алкоголем. Преступления против общественного здоровья, преимущественно крупное обращение наркотиков, являются второй прямой причиной назначения тюремного заключения. Среди лиц, находящихся под уголовным надзором, преобладают преступления, связанные с вождением в состоянии опьянения, за которыми следуют преступления против личности и наркопреступления.