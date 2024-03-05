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МНЕНИЕ ⟩ Нападки на генерала Пальма подлы, с такими местными клеветниками уже и Путина не нужно

Рауль Ранне
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Генерал Вейко-Велло Пальм.
Генерал Вейко-Велло Пальм. Фото: Sander Ilvest
  • Генерал Пальм уже сталкивался с анонимной клеветой
  • Пресса не должна распространять необоснованные обвинения
  • Андрус Мерило доверяет генералу Пальму

Недостойно и постыдно поведение тех, кто удобно прячется за анонимностью и распространяет ложь и клевету в СМИ ради достижения своих целей. Те же представители СМИ, которые воспроизводят этот бред, даже не спрашивают говорящего о том, почему он снова высказывается анонимно и тайно, пишет журналист Рауль Ранне.

Они делали это и раньше. Например, летом 2021 года, когда бригадный генерал Вейко-Велло Пальм собирался стать заместителем командующего Силами обороны. Уже тогда в средства массовой информации и редакции газет дошло клеветническое письмо, в котором пожелавший остаться анонимным автор (или их было несколько?), чей язык и информированность выдавали его происхождение к Силам обороны, пытался очернить Пальма, смешав то, что было, и то, чего не было, соединив полуправду и абсолютную ложь. Тогда цели не были достигнуты, хотя письмо и привлекло некоторое внимание.

Но хорошие ребята не устают. Они по-прежнему изливали свою горечь, гнев и желчь в записях в Facebook, в ветках обсуждений и комментариях, но через некоторое время удаляли записи - по-прежнему из-за сильного желания остаться анонимными.

Также прошлым летом, когда на какое-то время темой обсуждения стал наследник мантии нынешнего главы Сил обороны Мартина Херема, нашлись «милые» информаторы, политики и военные (или даже политики и военные в одном лице), который хотели исключительно на условиях анонимности сказать благодарным журналистам, что у комдива Пальма чрезвычайно сложный характер. Просто невыносимый. Даже настолько безумный, что тормозит сотрудничество с союзниками. «Рубит с плеча. Не думает, прежде чем сказать. Очень надменен...», - заявил один из них, которому не хватило смелости сделать это от своего имени.

«Да, такого человека, как Пальм, который не тратит слишком много времени на сдержанную светскую беседу, а начинает разговор в стиле «мне это нужно сейчас и немедленно», нельзя допустить на должность главы Сил обороны Эстонии», - шептались анонимные дяденьки прошлым летом.

И теперь, когда министр обороны принял решение и выбрал кандидата на пост следующего командующего Силами обороны, которым оказался не Пальм, анонимные влиятельные лица в партиях, а также лидеры общественного мнения с погонами, также не осмелившиеся представиться, произвели массированный обстрел Пальма.

Ему не хватает необходимых лидерских качеств. У него нет навыков. Бывает эгоистичным. Не считается с мнением подчиненных. Уже принятые решения перекраивает. Любит заканчивать споры с офицерами в стиле «Заткнитесь, здесь я генерал!».

Короче говоря, его назначение командующим породило бы серьезный раскол в Силах обороны.

Все эти умные ораторы, мыслители, расстановщики акцентов и обвинители всегда вежливо анонимизируются прессой. Не проверяются факты, не приводятся доказательства, источникам не предлагается простой способ подтвердить правдивость истории своими фото и именем. Даже тогда, когда репутация и авторитет генерала Пальма, а вместе с ним и всех Сил обороны, находятся под угрозой.

Лишь генерал Антс Лаанеотс не стал скрываться за завесой анонимности и заявил, что крайне отрицательно относится к генералу Пальму.

По крайней мере, старого генерала можно похвалить за его честность.

Да, я больше ничего не могу сделать для своего старого друга, моего старого одноклассника Вейко-Велло, кроме как называть вещи правильными словами.

Если среди вас самих есть недостойные люди, то Путин вам уже не нужен.

Генерал Пальм принял решение, Силам обороны придется обойтись без него.

Но попомните все-таки слова Андруса Мерило, будущего командующего Силами обороны, только что получившего генеральские погоны, о том, что он пошел бы в бой с генералом Пальмом хоть против самого дьявола.

А те, другие, остались бы позади.

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