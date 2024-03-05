МНЕНИЕ ⟩ Нападки на генерала Пальма подлы, с такими местными клеветниками уже и Путина не нужно

Они делали это и раньше. Например, летом 2021 года, когда бригадный генерал Вейко-Велло Пальм собирался стать заместителем командующего Силами обороны. Уже тогда в средства массовой информации и редакции газет дошло клеветническое письмо, в котором пожелавший остаться анонимным автор (или их было несколько?), чей язык и информированность выдавали его происхождение к Силам обороны, пытался очернить Пальма, смешав то, что было, и то, чего не было, соединив полуправду и абсолютную ложь. Тогда цели не были достигнуты, хотя письмо и привлекло некоторое внимание.

Но хорошие ребята не устают. Они по-прежнему изливали свою горечь, гнев и желчь в записях в Facebook, в ветках обсуждений и комментариях, но через некоторое время удаляли записи - по-прежнему из-за сильного желания остаться анонимными.

Также прошлым летом, когда на какое-то время темой обсуждения стал наследник мантии нынешнего главы Сил обороны Мартина Херема, нашлись «милые» информаторы, политики и военные (или даже политики и военные в одном лице), который хотели исключительно на условиях анонимности сказать благодарным журналистам, что у комдива Пальма чрезвычайно сложный характер. Просто невыносимый. Даже настолько безумный, что тормозит сотрудничество с союзниками. «Рубит с плеча. Не думает, прежде чем сказать. Очень надменен...», - заявил один из них, которому не хватило смелости сделать это от своего имени.