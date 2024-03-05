МНЕНИЕ ⟩ Нападки на генерала Пальма подлы, с такими местными клеветниками уже и Путина не нужно

И теперь, когда министр обороны принял решение и выбрал кандидата на пост следующего командующего Силами обороны, которым оказался не Пальм, анонимные влиятельные лица в партиях, а также лидеры общественного мнения с погонами, также не осмелившиеся представиться, произвели массированный обстрел Пальма.
Ему не хватает необходимых лидерских качеств. У него нет навыков. Бывает эгоистичным. Не считается с мнением подчиненных. Уже принятые решения перекраивает. Любит заканчивать споры с офицерами в стиле «Заткнитесь, здесь я генерал!».
Короче говоря, его назначение командующим породило бы серьезный раскол в Силах обороны.
Все эти умные ораторы, мыслители, расстановщики акцентов и обвинители всегда вежливо анонимизируются прессой. Не проверяются факты, не приводятся доказательства, источникам не предлагается простой способ подтвердить правдивость истории своими фото и именем. Даже тогда, когда репутация и авторитет генерала Пальма, а вместе с ним и всех Сил обороны, находятся под угрозой.
Лишь генерал Антс Лаанеотс не стал скрываться за завесой анонимности и заявил, что крайне отрицательно относится к генералу Пальму.
По крайней мере, старого генерала можно похвалить за его честность.
Да, я больше ничего не могу сделать для своего старого друга, моего старого одноклассника Вейко-Велло, кроме как называть вещи правильными словами.
Если среди вас самих есть недостойные люди, то Путин вам уже не нужен.
Генерал Пальм принял решение, Силам обороны придется обойтись без него.
Но попомните все-таки слова Андруса Мерило, будущего командующего Силами обороны, только что получившего генеральские погоны, о том, что он пошел бы в бой с генералом Пальмом хоть против самого дьявола.
А те, другие, остались бы позади.