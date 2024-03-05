И такое бывает: в среду электричество в Эстонии будет дешевле, чем в Финляндии

Самой высокой – 119,25 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой — с 3 до 4 часов, когда она упадет до 62,17 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить на 1,4% меньше, чем в Эстонии. В Финляндии она будет самой дорогой во всей системе Nord Pool –на 2,8% дороже, чем в Эстонии и составит в среднем 85,37 евро за мегаватт-час.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9% меньше, чем в феврале 2023 года, когда средняя месячная цена составила 113,12 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена упала на 40%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.