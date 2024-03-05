Фото и видео ⟩ Старейший житель Эстонии отметил день рождения

Бланк на десять дней моложе Эстонской Республики, он родился 3 марта 1918 года. Однако он также бодр, как и шесть лет назад, когда ему исполнилось сто. Тогда же он дал газете первое интервью. «Не серчайте на меня, я уже плохо слышу, - извиняющимся тоном говорит он. - Напишите вопрос, и мы поговорим!»