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Фото и видео ⟩ Старейший житель Эстонии отметил день рождения

Айме Йыги
, журналист
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Как долго Эрдман Бланк хотел бы еще прожить? Сложный вопрос, отвечает он журналистке. «Это зависит от того, кто смотрит на нас с небес», - говорит он.
Как долго Эрдман Бланк хотел бы еще прожить? Сложный вопрос, отвечает он журналистке. «Это зависит от того, кто смотрит на нас с небес», - говорит он. Фото: Kristjan Teedema

В тартуском пансионате Eluringikeskus до сих пор сохраняется послепраздничная атмосфера. Под потолком остались наполненные гелием воздушные шары, а также цифра 106, которая символизирует недавний день рождения Эрдмана Бланка.

Бланк на десять дней моложе Эстонской Республики, он родился 3 марта 1918 года. Однако он также бодр, как и шесть лет назад, когда ему исполнилось сто. Тогда же он дал газете первое интервью. «Не серчайте на меня, я уже плохо слышу, - извиняющимся тоном говорит он. - Напишите вопрос, и мы поговорим!»

Журналистка сначала пишет на странице блокнота свое имя.

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