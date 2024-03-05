Российская разведка использовала гражданина Сербии для проникновения в институты Европейского союза и распространения там прокремлевских тезисов о вторжении в Украину, как выяснилось из документа западной разведки, с которым ознакомилось издание Politico.
Для подписчиков
Politico: Россия использовала сербского агента влияния для проникновения в ЕС
Известно, что еще в октябре 2023 года сербский гражданин Новица Антич проводил встречи в Брюсселе с чиновниками ЕС и депутатами Европейского парламента. Согласно документу западной разведки, оказавшемуся в распоряжении Politico, Антич является агентом влияния, который тесно сотрудничает с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).