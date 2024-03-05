Известно, что еще в октябре 2023 года сербский гражданин Новица Антич проводил встречи в Брюсселе с чиновниками ЕС и депутатами Европейского парламента. Согласно документу западной разведки, оказавшемуся в распоряжении Politico, Антич является агентом влияния, который тесно сотрудничает с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).