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Politico: Россия использовала сербского агента влияния для проникновения в ЕС

rus.postimees.ee
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Здание Европейского парламента в Брюсселе.
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Фото: IMAGO/Björn Trotzki

Российская разведка использовала гражданина Сербии для проникновения в институты Европейского союза и распространения там прокремлевских тезисов о вторжении в Украину, как выяснилось из документа западной разведки, с которым ознакомилось издание Politico.

Известно, что еще в октябре 2023 года сербский гражданин Новица Антич проводил встречи в Брюсселе с чиновниками ЕС и депутатами Европейского парламента. Согласно документу западной разведки, оказавшемуся в распоряжении Politico, Антич является агентом влияния, который тесно сотрудничает с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Известно, что Антич встречался с депутатом Европарламента от немецких зеленых Виолой фон Крамон-Таубадель, депутатом от итальянских социалистов и демократов Алессандрой Моретти и Владимиром Бильчиком, представляющим фракцию EPP (Европейская народная партия).

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