Со среды в Эстонии запрещается выход на лед большинства внутренних водоемов

В последние недели температура воздуха местами была выше нуля градусов, и теплая погода сделала лед внутренних водоемов хрупким. В таких обстоятельствах выход на лед опасен для жизни, и во избежание несчастных случаев Спасательный департамент запрещает выход на лед внутренних водоемов Северной, Западной и Северо-Восточной Эстонии с завтрашнего дня, 6 марта.

Доступ на лед внутренних водоемов запрещен в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Хийумаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа и Сааремаа.

В Южной Эстонии запрет на выход на лед внутренних водоемов еще не действует, поскольку ледовые условия на разных водоемах различны. Есть водоемы, где толщина льда составляет несколько десятков сантиметров. «Например, прочный лед еще держится на Саадьярв, где на данный момент все еще хорошие условия для зимнего виндсерфинга, - пояснил руководитель бюро превенции Арви Уусталу. - Есть также несколько озер с подходящей для рыбалки толщиной льда, но выходить на лед просто ради развлечения больше не стоит. Особенно это касается детей, которых необходимо предупредить, рассказать о рисках и запретить выходить на лед».

С весенним солнцем ледовая обстановка быстро меняется, каждый, кто выходит на лед, обязательно должен учитывать опасность утонуть и пользоваться средствами защиты - ледяными шипами и спасательным жилетом. Спасатели на юге Эстонии сейчас чаще измеряют толщину льда, при необходимости также будут введены ограничения.

В этом году из-за тонкого льда в опасной ситуации оказались по меньшей мере 16 человек. Рыбаки и дети часто выходят на лед даже тогда, когда видна уже открытая вода. В прошлом году провалились под лед и погибли три человека.