ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС ⟩ Пять следующих кризисов, которые ожидаются в системе образования

Действительно, давно пора перейти на эстоноязычное образование, но суть в том, что нужно одновременно добиться как хорошего уровня владения языком у учащихся, так и отличных знаний по учебным предметам, и это независимо от местоположения школы. Здесь есть еще целый ряд психологических нюансов, страхов, эмоций, отношения родителей (как эстоноязычных, так и русскоязычных, а также говорящих на других языках), о которых в школах могут очень долго говорить. Но главное, что все это увеличивает ту самую скрытую нагрузку учителя и отражается также на проблеме подготовки новых кадров. Можно догадаться, что этой осенью проблема покажет свою глубину, сущность, результат давно заброшенной политической работы.

Помимо всего прочего, еще одной последовательно замалчиваемой темой перехода на обучение на эстонском языке являются дети в системе инклюзивного образования, которые также переходят на новую языковую систему. В их случае в законодательстве нет четкого решения.

Инклюзивная система образования

Есть один болезненный вопрос, который многие годы политики боялись по-настоящему обсуждать. В 2020 году Государственный контроль установил, что в 2019/2020 учебном году начальное и основное образование в Эстонии получали почти 200 000 детей и подростков. Как минимум пятая часть из них нуждалась в услугах поддержки, в основном - специальных педагогов, социальных педагогов, логопедов и психологов, которые, согласно закону, должны быть доступны в учебном заведении по месту жительства.