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Правительство Финляндии планирует ужесточить условия для получения гражданства

rus.postimees.ee
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Флаги Эстонии и Финляндии. Фото носит иллюстративный характер.
Флаги Эстонии и Финляндии. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Пеэтер Ланговитс

В правоцентристском правительстве Финляндии готовится план по ужесточению правил для получения гражданства, однако у канцлера юстиции возникли вопросы.

У канцлера юстиции Финляндии Туомаса Пёюсти возникли вопросы, когда он прочитал предложенные правительством поправки относительно времени проживания в стране, установленного в качестве обязательного условия для получения гражданства, и условий получения гражданства путем натурализации, сообщила вчера финская национальная телекомпания Yle.

Натурализация — это юридический акт получения гражданства для лица, не являющегося гражданином страны по рождению. Например, во многих странах подать заявление на получение гражданства можно после заключения брака с гражданином страны или если вы уже прожили в стране длительное время.

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