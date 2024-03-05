В правоцентристском правительстве Финляндии готовится план по ужесточению правил для получения гражданства, однако у канцлера юстиции возникли вопросы.
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Правительство Финляндии планирует ужесточить условия для получения гражданства
У канцлера юстиции Финляндии Туомаса Пёюсти возникли вопросы, когда он прочитал предложенные правительством поправки относительно времени проживания в стране, установленного в качестве обязательного условия для получения гражданства, и условий получения гражданства путем натурализации, сообщила вчера финская национальная телекомпания Yle.