Правительство Финляндии планирует ужесточить условия для получения гражданства

У канцлера юстиции Финляндии Туомаса Пёюсти возникли вопросы, когда он прочитал предложенные правительством поправки относительно времени проживания в стране, установленного в качестве обязательного условия для получения гражданства, и условий получения гражданства путем натурализации, сообщила вчера финская национальная телекомпания Yle.

Натурализация — это юридический акт получения гражданства для лица, не являющегося гражданином страны по рождению. Например, во многих странах подать заявление на получение гражданства можно после заключения брака с гражданином страны или если вы уже прожили в стране длительное время.