Танель Кийк: только треть мужчин считает проблемой гендерный разрыв в оплате труда

«Сегодня мы отмечаем в Эстонии День равной оплаты труда. К сожалению, это не та дата, которой стоит радоваться или гордиться. По сути, это тот момент, к которому женщина получила такую же зарплату, которую мужчина заработал уже к концу прошлого года. Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии составляет 17,7 процента, а это означает, что женщинам в этом году нужно отработать дополнительно 45 рабочих дней, чтобы заработать такую ​же зарплату, как и мужчины», - пишет Кийк.