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Видео ⟩ В Тарту густой дым от горящего промышленного здания окутал окрестности

Эгели Раудмяэ
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Сегодня в Тарту в 15:00 загорелась крыша здания завода в промышленном районе Ропка.

По предварительным данным, на пересечении улиц Тяхе и Рингтеэ горит крыша промышленного здания Lasita Kaubandus. Причина пожара пока неизвестна, об этом сообщил представитель По словам представитель Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

В округе распространяется густой дым, который имеет характерный запах горящего дерева.

На месте работают несколько пожарных бригад и бригада скорой помощи. Полиция также перекрыла движение для автомобилей со стороны Рингтеэ до улицы Тяхе.

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