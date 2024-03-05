Видео ⟩ В Тарту густой дым от горящего промышленного здания окутал окрестности
По предварительным данным, на пересечении улиц Тяхе и Рингтеэ горит крыша промышленного здания Lasita Kaubandus. Причина пожара пока неизвестна, об этом сообщил представитель По словам представитель Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
В округе распространяется густой дым, который имеет характерный запах горящего дерева.
На месте работают несколько пожарных бригад и бригада скорой помощи. Полиция также перекрыла движение для автомобилей со стороны Рингтеэ до улицы Тяхе.