Владельцы заведения общественного питания и места для проведения праздников Kreisi Trahter, которое находится в Старом городе Пайде, вновь выставили здание на продажу. Если в 2016 году историческое здание продавалось за 399 000 евро, сейчас цена такая же, как и четыре года назад - 380 000 евро.
Известное заведение общепита выставлено на продажу
Здание на Рюйтли, 2 имеет яркую почти двухсотлетнюю историю: до того как оно было переделано в ресторан, в нем располагались гражданский клуб немецких купцов, добровольное пожарное общество, общество борьбы за трезвость, театр, школа, спортзал и пайдеский рынок.
В здании 12 помещений, треть здания занимают офисы и конференц-залы с действующими договорами аренды.
Также есть строительный проект и разрешения на строительство террасы на крыше.
Kreis Trahter – не единственное выставленное на продажу заведение общественного питания или развлечения в Ярвамаа. Также можно купить здание бывшего паба Коэру Janune Kägu, таверны Имавере, паба Nii ja Naa, мызу Пыхьяка, туристический комплекс Вескисилла и бара Bucket.