Известное заведение общепита выставлено на продажу

Владельцы заведения общественного питания и места для проведения праздников Kreisi Trahter, которое находится в Старом городе Пайде, вновь выставили здание на продажу. Если в 2016 году историческое здание продавалось за 399 000 евро, сейчас цена такая же, как и четыре года назад - 380 000 евро.