Раковый союз Эстонии получил первое в своей истории пожертвование в размере 1 млн евро от некоммерческой организации P&E Foundation на покупку мобильного компьютерного томографа, который будет путешествовать по всей Эстонии.
Раковый союз получил миллионное пожертвование на покупку мобильного томографа
Об этом сообщила председатель правления союза Майе Эгипт, отметив, что это беспрецедентный момент для Ракового союза и для эстонского народа.
«Пожертвование в размере 1 млн евро позволит Раковому союзу приобрести в этом году новый мобильный компьютерный томограф высокого класса, который сделает диагностику и лечение рака более точным, выявляя его на самой ранней стадии. Мы очень благодарны всем, кто внес свой вклад в нашу миссию, это придаст нам много сил для дальнейшей борьбы с раком», - сказала Майе Эгипт.
Это первое решение о выделении гранта, принятое НКО P&E Foundation. Фонд P&E - это семейная благотворительная инициатива, созданная с целью внести вклад в развитие Эстонии, чтобы люди могли жить более здоровой и естественной жизнью.
«В центре внимания фонда - инициативы с высоким эффектом, особенно в области здравоохранения и окружающей среды. Наша цель - каждый год помогать в реализации как минимум одного проекта, который мы будем поддерживать инвестиционным финансированием и, при необходимости, консультациями по проекту», - пояснила генеральный директор фонда Керсти Ояла.
Стоимость мобильного компьютерного томографа составляет около 1,5 млн евро. Он позволит проводить скрининг на рак легких и другие обследования, назначаемые врачами-специалистами, рядом с домом, как в крупных населенных пунктах, так и в сельской местности. Он также эффективен для обследования в случае острых заболеваний и при серьезных травмах.
Компьютерный томограф делает многослойные снимки тела человека всего за несколько секунд, что позволяет быстро и эффективно обследовать большие участки тела и выявить потенциально опасные для жизни состояния. Рак можно обнаружить еще до появления симптомов, что позволяет начать лечение на самой ранней стадии, когда его можно остановить. Использование нового компьютерного томографа приведет к низкой дозе облучения, почти в десять раз меньшей, чем у большинства используемых в настоящее время компьютерных томографов.
Передвижной компьютерный томограф начнет курсировать по Эстонии, чтобы ускорить своевременное обращение к врачу. По словам руководителя Кассы здоровья Райна Лаане, профилактика и раннее выявление заболеваний - это лучшая инвестиция, которая может спасти жизнь и увеличить количество прожитых здоровых лет.
«В настоящее время у нас есть три государственные программы скрининга рака: скрининг груди, шейки матки и колоректального рака. Из года в год показатели охвата всеми тремя программами улучшаются. Кроме того, мы работаем с партнерами в области здравоохранения над запуском новых программ скрининга, в том числе скрининга рака легких. Мы признаем большой вклад Ракового союза в защиту жизни людей», - сказал Лаане.