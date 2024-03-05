Раковый союз получил миллионное пожертвование на покупку мобильного томографа

Об этом сообщила председатель правления союза Майе Эгипт, отметив, что это беспрецедентный момент для Ракового союза и для эстонского народа.

«Пожертвование в размере 1 млн евро позволит Раковому союзу приобрести в этом году новый мобильный компьютерный томограф высокого класса, который сделает диагностику и лечение рака более точным, выявляя его на самой ранней стадии. Мы очень благодарны всем, кто внес свой вклад в нашу миссию, это придаст нам много сил для дальнейшей борьбы с раком», - сказала Майе Эгипт.

Это первое решение о выделении гранта, принятое НКО P&E Foundation. Фонд P&E - это семейная благотворительная инициатива, созданная с целью внести вклад в развитие Эстонии, чтобы люди могли жить более здоровой и естественной жизнью.

«В центре внимания фонда - инициативы с высоким эффектом, особенно в области здравоохранения и окружающей среды. Наша цель - каждый год помогать в реализации как минимум одного проекта, который мы будем поддерживать инвестиционным финансированием и, при необходимости, консультациями по проекту», - пояснила генеральный директор фонда Керсти Ояла.