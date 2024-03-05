Искусство во время войны: Харьковский театр оперы и балета уходит под землю

Если вы хотите в наши дни попасть на концерт в Харькове, нужно знать, кого спрашивать.

Во втором по численности населения городе Украины, расположенном всего в 40 километрах от российской границы, массовые мероприятия запрещены после полномасштабного вторжения России.

Большинство культурных событий, которые все же проводятся, не афишируются, чтобы не попасть под обстрел.

Но после двух лет почти полной тишины Харьковский национальный театр оперы и балета собирается вновь зазвучать - под землей.

«Мы хотим вернуть жизнь в Харьков, в том числе культурную, - объясняет генеральный директор театра Игорь Тулузов. - Спрос на любые культурные мероприятия здесь очень высок».

Пение под улицами

Бункерный театр сооружают под главным зрительным залом, попасть туда можно будет, спустившись на несколько лестничных пролетов под землю.

Здесь нет ни бельэтажа, ни люстр, ни шампанского - только серый бетон. Но если идти за звуками музыки, они приведут вас к сцене на возвышении, с прожекторами и рядами сидений.

А что еще важнее, здесь собралась компания певцов, танцоров и музыкантов, отчаянно желающих снова выступить перед настоящей публикой.

«Мы очень скучаем по большому залу, по ощущению, что находишься на большой сцене и на тебя смотрит множество людей», - объясняет скрипачка Наталья Бабарок.

С февраля 2022 года артисты всего несколько раз смогли использовать главную сцену наверху, потому что это небезопасно.